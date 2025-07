楚奧特炸裂里程碑　生涯第1000分打點獻給天使主場

▲洛杉磯天使當家球星楚奧特達陣生涯第1000分打點。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯天使當家球星楚奧特(Mike Trout)在28日對陣水手的比賽中,用全壘打達陣生涯第1000分打點,這發443英呎的超大號2分砲不僅讓他跨過千分門檻,也率領球隊在系列賽最後一戰以4比1擊敗水手,取得完美收官。

MIKE TROUT JOINS THE 1,000-RBI CLUB WITH A BANG pic.twitter.com/eEh5cFnaYW

楚奧特自上週三達成第999分打點後,終於在對戰水手王牌右投吉爾伯特(Logan Gilbert)的比賽中突破瓶頸;楚奧特在5局下半掃中一記四縫線速球,球直飛中外野牆外,這發2分砲也讓他生涯打點累積達到1001分。

賽後楚奧特在休息室向隊友發表談話,特別感謝隊友們一路上的貢獻與支持:「這真的很酷,要完成這樣的紀錄,必須靠隊友上壘,我也在賽後提到這點,沒有他們,這些成就不可能實現,所以這段旅程非常有趣、令人難忘。」

110.9 MPH 443 Feet Career RBI No. 1,000 and 1,001 Mike Trout's huge blast was a huge milestone pic.twitter.com/cqrx3NhwZc

這位3度榮獲美聯MVP、11屆明星賽球員的強打,成為現役第9位達成1000打點的球員。其他成員包括弗里曼(Freddie Freeman)、葛斯密特(Paul Goldschmidt)、艾瑞納多(Nolan Arenado)、麥卡臣(Andrew McCutchen)等大咖;楚奧特也是天使隊史上第3位達標者,與安德森(Garret Anderson,1292分)及賽門(Tim Salmon,1016分)齊名。

「看到自己和這些在天使隊歷史上占有一席之地的球員並列,是件很特別的事,」楚奧特接著說,「他們在天使球衣下完成了傑出的生涯,能和他們同列一張表單,意義重大。」

another Mike milestone



Mike Trout drives in his 1,000th career RBI on home run #397! pic.twitter.com/tfPhUPKAuq