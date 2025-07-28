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楚奧特炸裂里程碑　生涯第1000分打點獻給天使主場

▲洛杉磯天使當家球星楚奧特達陣生涯第1000分打點。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯天使當家球星楚奧特達陣生涯第1000分打點。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使當家球星楚奧特（Mike Trout）在28日對陣水手的比賽中，用全壘打達陣生涯第1000分打點，這發443英呎的超大號2分砲不僅讓他跨過千分門檻，也率領球隊在系列賽最後一戰以4比1擊敗水手，取得完美收官。

楚奧特自上週三達成第999分打點後，終於在對戰水手王牌右投吉爾伯特（Logan Gilbert）的比賽中突破瓶頸；楚奧特在5局下半掃中一記四縫線速球，球直飛中外野牆外，這發2分砲也讓他生涯打點累積達到1001分。

賽後楚奧特在休息室向隊友發表談話，特別感謝隊友們一路上的貢獻與支持：「這真的很酷，要完成這樣的紀錄，必須靠隊友上壘，我也在賽後提到這點，沒有他們，這些成就不可能實現，所以這段旅程非常有趣、令人難忘。」

這位3度榮獲美聯MVP、11屆明星賽球員的強打，成為現役第9位達成1000打點的球員。其他成員包括弗里曼（Freddie Freeman）、葛斯密特（Paul Goldschmidt）、艾瑞納多（Nolan Arenado）、麥卡臣（Andrew McCutchen）等大咖；楚奧特也是天使隊史上第3位達標者，與安德森（Garret Anderson，1292分）及賽門（Tim Salmon，1016分）齊名。

「看到自己和這些在天使隊歷史上占有一席之地的球員並列，是件很特別的事，」楚奧特接著說，「他們在天使球衣下完成了傑出的生涯，能和他們同列一張表單，意義重大。」

這發全壘打是楚奧特本季第19轟、生涯第397轟，他距離400全壘打僅一步之遙，將成為繼史坦頓（Giancarlo Stanton）之後，現役第2位突破400轟的球員；早在2020年，楚奧特就打破了隊史的全壘打紀錄（原為賽門的299支），坐穩隊史第一。

代理總教練蒙哥馬利（Ray Montgomery）對此讚嘆道：「這是一項驚人的成就，看看他這些年的表現，真是一種榮幸，我每天都很享受看他比賽。」

對手水手隊則是楚奧特職業生涯的「最愛」，他對西雅圖累積最多55轟、441個壘打數與147得分，堪稱「水手剋星」。

此役天使先發投手漢瑞克斯（Kyle Hendricks）繳出6局失1分好投，賽後他也不吝盛讚楚奧特的紀錄，「1,000分打點真的超誇張，能親眼見證太酷了，能打10年且每年都平均拿下100分打點，這真的很稀有、太瘋狂了。」

關鍵字： 洛杉磯天使棒球MLB

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