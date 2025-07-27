可能桃猿LED燈比較亮！張肇元炸裂雙響砲　雄鷹雨戰7比7逼和桃猿

記者胡冠辰／桃園報導

台鋼雄鷹與樂天桃猿今（27日）在桃園棒球場上演激戰，最終雙方以7比7握手言和，這場比賽台鋼捕手張肇元火力全開，上演單場雙響砲，挹注4分打點，是雄鷹能與猿隊周旋至終場的關鍵人物；賽後他受訪坦言，近期身體狀況良好，也笑稱桃園球場的LED燈「比較亮」，讓他看到球更清楚。

▲台鋼雄鷹張肇元。（圖／台鋼雄鷹提供）



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張肇元本場比賽先在4局上敲出陽春砲，5局上又轟出關鍵追平的3分彈，幫助雄鷹6比6扳平；賽後他分享打擊策略時表示：「就是把自己的節奏做好、打擊策略想好，然後下去做攻擊，沒有想太多，2支全壘打都剛好掌握到投手的失投球。」

不僅如此，談到昨天也開轟，他提到是針對樂天學長陳冠宇的失投做出精準反擊，展現近況火熱的擊球狀態；「可能最近身體狀況比較好，加上桃園LED燈比較亮，看得比較仔細。」張肇元補充道。

▲台鋼雄鷹張肇元。（圖／台鋼雄鷹提供）



張肇元在訪談中也展現對樂天實力的尊重，他指出猿隊總是難以對付，「前面領先都不代表真的領先，他們真的很難纏，連投手也是一樣。」

雄鷹先發投手黃子豪本場未能穩定發揮，對此張肇元也直言指出，「可能受到一點環境影響，再加上樂天球迷比較多、聲音也比較大，讓他有點緊張，控球有點跑掉。」但張肇元最後也替隊友緩頰，認為黃子豪原本是控球相當穩定的投手。