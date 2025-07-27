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自嘲沒人看好！魏碩成大巨蛋登板說緊張　7局好投靠隊友撐下來

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟左投魏碩成27日對統一獅投出7局失3分的優質先發，成功拿下勝投。這是他相隔一個多月再度先發登板，他自嘲：「可能有99%的人認為我丟這場不會贏，這周五場比賽，謝謝隊友咬緊牙關到最後。」

魏碩成前一次投滿7局是在去年4月21日對台鋼雄鷹，當時繳出7局無失分的表現。他坦言：「哇！真的很久了！」他表示，自己之前的課題是加強控球，「只要能把球控進去，自然能撐久一點，要更積極、更勇敢去對決打者。」

雖然心中渴望爭取輪值位置，但魏碩成仍強調：「還是依照教練團的安排做好該做的任務。」他提到，在二軍時每場比賽都設定課題：「這場一開始積極攻擊好球帶，但效果不好，還好後來抓回節奏，也多虧隊友守備幫忙。」

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▲宋晟睿、魏碩成。（圖／中信兄弟提供）

▲宋晟睿。（圖／中信兄弟提供）

久違登板、又在觀眾眾多的巨蛋球場先發，魏碩成坦言內心其實緊張，「如果說會緊張相信嗎？很久沒上一軍，又有那麼多觀眾，當下有點陌生。」他靠著局間調整心情、冷靜自己：「告訴自己專注下一局就好。我不知道今天能投這麼久，走回休息區時看到教練沒來找我，就知道要繼續投了。」

魏碩成投完7局時，王建民問他：「你OK嗎？」魏碩成點點頭，結果王建民說：「你不OK。」還是決定讓他結束任務，魏碩成也笑說：「謝謝他放過我。」他也感謝隊友守備和火力支援，「謝謝他們把大部分的人都認為不會贏的比賽，贏了下來。」他自嘲，「99％不會贏是因為我丟，本周贏到最後一場，謝謝隊友咬緊牙關到最後。」

對於張仁瑋首局外野守備出現瑕疵導致失分，魏碩成力挺學弟：「平野教練也說，那球應該會出局，就像我不想保送，他們也不想失誤，不用想太多。我會提醒學弟，專注當下，不要過度在意，反而會恐懼。他打得很好，從其他地方做出貢獻，球隊就是這樣運作的。」

關鍵字： 中信兄弟魏碩成王建民棒球勝利影音

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