連兩週奪冠創佳績　達德里烏馬格封王賽末傷足仍奮戰到底

▲義大利好手達德里（Luciano Darderi）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

義大利好手達德里（Luciano Darderi）在克羅埃西亞烏馬格公開賽決賽中，以6比3、6比3擊敗西班牙選手塔韋內（Carlos Taberner），摘下個人本季第3座ATP巡迴賽冠軍，並達成連兩週奪冠的壯舉。

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Luciano Darderi clinched the Croatia Open title but seriously injured himself while celebrating the win pic.twitter.com/sIqR3WZcBS [廣告]請繼續往下閱讀... July 26, 2025

這是達德里繼上週在瑞典巴斯塔德贏得冠軍後，再度在紅土場上展現統治力；他也成為繼艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和布勃利克（Alexander Bublik）之後，2025賽季第3位贏得3座以上巡迴賽冠軍的男子球員。

賽後，達德里受訪時難掩激動表示：「這對我來說非常特別，這個月簡直瘋狂，我只想感謝我的爸爸和整個團隊，沒有他們，這一切都不可能發生，我對這個冠軍非常開心。」

隨後他也坦言，自己賽季初並未預料能有如此成績：「這兩週太瘋狂了，如果你兩週前告訴我會發生這些事，我一定會說不可能，但我對自己的表現感到非常滿意，這週的網球表現太不可思議了，現在我會試著休息一下，接著在硬地繼續維持這樣的表現。」

DARDERI TRIONFA A UMAGO



Dopo il successo sulla terra di Bastad, Luciano concede il bis a Umago superando in due set lo spagnolo Taberner ????????#Tennis #Darderi #ATP #atpumag #croatiaopenumag pic.twitter.com/OvAIiFXxcR — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 26, 2025

然而這場勝利並非毫無波折，比賽最後一局，達德里在取得賽末點時不慎扭傷腳踝，明顯跛行的他仍堅持完成最後一分，隨後在細雨中倒地不起，展現體育精神的塔韋內主動協助對手站起，場面令人動容；達德里在接受現場治療，才出席頒獎儀式。

此役過後，達德里的即時排名上升11位來到第35名，他從七月初的59名一路挺進，已距個人最佳排名第32僅差3名，個人近期也締造9連勝佳績。

至於首次闖進ATP決賽的塔韋內，此役也有亮眼表現，尤其在晉級過程中擊敗頭號種子塞倫多洛（Francisco Cerundolo），他在即時排名中上升27位，來到第84名，預計下週一將創下個人職業生涯新高。