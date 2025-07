連兩週奪冠創佳績　達德里烏馬格封王賽末傷足仍奮戰到底

▲義大利好手達德里(Luciano Darderi)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

義大利好手達德里(Luciano Darderi)在克羅埃西亞烏馬格公開賽決賽中,以6比3、6比3擊敗西班牙選手塔韋內(Carlos Taberner),摘下個人本季第3座ATP巡迴賽冠軍,並達成連兩週奪冠的壯舉。

An UNBELIEVABLE ending in Umag



Luciano Darderi clinched the Croatia Open title but seriously injured himself while celebrating the win pic.twitter.com/sIqR3WZcBS