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布勃利克勇奪基茨比厄爾冠軍　連續兩站ATP巡迴賽封王

▲哈薩克名將布勃利克（Alexander Bublik）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈薩克名將布勃利克（Alexander Bublik）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

哈薩克名將布勃利克（Alexander Bublik）繼上週在瑞士格斯塔德封王後，本週又在奧地利基茨比厄爾舉行的ATP250公開賽再下一城，他在決賽中以直落二擊敗法國新星卡佐（Arthur Cazaux），成功捧起這座紅土賽事的冠軍獎盃。

這場比賽是布勃利克與卡佐連續兩週交手，上週在格斯塔德，布勃利克便擊敗卡佐闖進決賽，本週他再度以穩定發揮與全面攻勢，在雨中完成勝利。

「我簡直不敢相信自己做到了，這可能是我人生中最艱難的一週，因為從格斯塔德轉戰這裡，環境條件完全不同，還遇到下雨的天氣，我很高興自己撐過來了，感謝大家在整個賽事期間的支持。」布勃利克賽後難掩喜悅說道。

在這場決賽中，面對年僅22歲、首次闖入巡迴賽決賽的卡佐，布勃利克展現頭號種子的強大實力，以深遠有力的擊球完全壓制對手，首盤順利搶下後，次盤更融合重砲正拍與精妙小球，最終以直落二拿下勝利，並在雙方對戰中取得3勝0敗的絕對優勢。

布勃利克也在賽後特別談到卡佐的表現：「我知道他這週的表現堪稱生涯最佳，這是我第14次打進決賽，但我仍記得第一次就像昨天一樣，真的非常艱難，但我祝福他未來一切順利，我把握住了不多的機會，對於能夠獲勝感到開心。」

根據ATP官方統計，布勃利克在此戰轟出26記致勝球，並創下個人8連勝佳績，自法網首次闖入大滿貫8強以來，戰績為17勝2敗。

這是布勃利克首次在單季奪下3座冠軍，包含哈雷ATP 500、格斯塔德與本週的基茨比厄爾，其中他在哈雷晉級路上，更曾擊敗世界第一的辛納（Jannik Sinner），堪稱本季最火燙的選手之一。

本次封王也讓布勃利克在ATP即時排名上升5位，來到世界第25名；年終總決賽積分榜也升至第11名，此外他也成為繼魯德（Casper Ruud，2021年）與貝雷提尼（Matteo Berrettini，2024年）後，近5年內第3位連拿格斯塔德與基茨比厄爾冠軍的球員。

關鍵字： ATP網球

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