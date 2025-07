布勃利克勇奪基茨比厄爾冠軍　連續兩站ATP巡迴賽封王

▲哈薩克名將布勃利克(Alexander Bublik)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

哈薩克名將布勃利克(Alexander Bublik)繼上週在瑞士格斯塔德封王後,本週又在奧地利基茨比厄爾舉行的ATP250公開賽再下一城,他在決賽中以直落二擊敗法國新星卡佐(Arthur Cazaux),成功捧起這座紅土賽事的冠軍獎盃。

這場比賽是布勃利克與卡佐連續兩週交手,上週在格斯塔德,布勃利克便擊敗卡佐闖進決賽,本週他再度以穩定發揮與全面攻勢,在雨中完成勝利。

「我簡直不敢相信自己做到了,這可能是我人生中最艱難的一週,因為從格斯塔德轉戰這裡,環境條件完全不同,還遇到下雨的天氣,我很高興自己撐過來了,感謝大家在整個賽事期間的支持。」布勃利克賽後難掩喜悅說道。

Alexander Bublik goes to back to back and wins Kitzbuhel as well.



Players with more than two titles in 2025:



Carlos Alcaraz, 5

Alexander Bublik, 3



(Darderi can join today) pic.twitter.com/sUvPTJGAnC