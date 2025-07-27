王凱程手指見血暖心換球　對呂彥青感謝又抱歉

▲中職王凱程。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟中繼投手王凱程26日中繼登板，卻因手指出血退場，他還暖心主動換球，以免影響下一任投手。呂彥青替他收拾殘局，讓他心中滿是抱歉與感謝。

王凱程先三振陳聖平，接著保送林泓弦，又被林佳緯擊出安打，教練團隨即喊暫停，防護員也上前察看。從轉播畫面可見，他的右手無名指已經出血。

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投手教練王建民表示：「他的指甲扣球時刮到手指，目前先包紮，接下來要觀察是否會腫脹。」王凱程補充：「練習時我會包起來，大拇指會扣在那個位置，之前有輕微出血，但昨天比較嚴重。等傷口復原變成繭後，應該就不會再流血了。」

他坦言，上一次遇到類似情況是在高中時期，進入職棒後從未像昨天那樣嚴重，「我吃球比較重，本來想先止血，但幾乎每投一球就會繼續流血。」

當時教練團決定換投，王建民原本準備從他手中接過比賽用球，交給下一位投手，但王凱程連忙阻止，說：「不要、不要。」他27日說明：「球上都是血，會黏，有血的話可能會影響下一任投手出手。」

呂彥青登板後成功化解危機，王凱程也感激地說：「很謝謝彥青，也對他有些不好意思，畢竟是比較緊急的情況上來，也擔心他熱身時間不夠。」他當下也在場邊看呂彥青投球，為他加油。