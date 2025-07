梅西缺席全明星賽遭MLS禁賽　邁阿密老闆怒批處分「過於嚴苛」

▲邁阿密國際梅西(Lionel Messi)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

美國職業足球大聯盟(MLS)因邁阿密國際球星梅西(Lionel Messi)缺席週三的全明星賽,依規定對他祭出一場禁賽處分;對此邁阿密共同老闆馬斯(Jorge Mas)在記者會上表達強烈不滿,形容這項處罰「過於嚴苛」,並透露梅西本人「極度不悅」。

Lionel Messi is reportedly "extremely upset" after being suspended for Saturday's match.



Major League Soccer suspended Messi and Jordi Alba following the players' decision to not participate in the MLS All-Star Game.



(via @FrancoPanizo) pic.twitter.com/wgCUfn0fAN [廣告]請繼續往下閱讀... July 25, 2025

「梅西非常不開心,就像我們俱樂部的所有人一樣,因為他明天晚上無法出賽,」馬斯受訪時坦言,「但我認為我們作為一個俱樂部,應該團結一致,以『我們對抗世界』的態度面對。」

梅西與阿爾巴(Jordi Alba)未出席週三舉行的全明星賽,因此將依聯盟規定被禁止參與週六對上東區領頭羊辛辛那提FC的比賽;根據MLS規則,任何球員若未經事前批准而缺席全明星賽,將自動無法參加接下來一場所屬球隊的賽事。

It’s incredibly ironic how, by missing the MLS All-Star Game, Lionel Messi has single-handedly made the All-Star Game more relevant than it has ever been in its entire 29-year history. pic.twitter.com/EWSfcnjo08 — Zach Lowy (@ZachLowy) July 25, 2025

馬斯強調,此次缺席全明星賽的決策,是由球會主動提出,並非梅西或阿爾巴本人的選擇,他表示:「我今天要公開聲明,我們完全支持梅西與阿爾巴,這項決定是由球會做出的,這一點非常重要,我保證,梅西和阿爾巴的行為完全符合俱樂部的期望。」

馬斯接著透露,球隊已於本週一與週二正式通知聯盟,梅西與阿爾巴將不參加全明星賽,主因是兩人在36天內已出賽多達9場。自2025年球季開打以來,邁阿密國際參與了中北美冠軍聯賽、MLS例行賽與世俱盃,近期還將準備投入聯盟盃(Leagues Cup)。

馬斯補充道:「他們想出賽、想競爭,這正是他們來這裡的目的,他們了解明天比賽的重要性,對他們來說,不出席一場表演賽竟然導致被禁賽,這件事讓他們難以理解。」

Lionel Messi and his Inter Miami team-mate Jordi Alba have been given one-match bans. pic.twitter.com/drPm9Ns7cQ — BBC Sport (@BBCSport) July 26, 2025

針對外界是否擔心此舉會影響梅西對MLS的觀感及續約意願,馬斯表示:「梅西今天非常、非常不開心,這在我們意料之中,我希望這不會在長期造成影響,但短期內,對於球員對聯盟制度的觀感,這絕對會有影響。」

馬斯最後直言:「這樣的賽程安排實在難以接受,如果明年還是面臨類似情況,週六有客場比賽、週中是全明星賽、接著週末又有關鍵賽事,我們還是會做出同樣決定。」

對於這項爭議,MLS專員賈伯(Don Garber)也表示將重新審視相關規定,「我們會嚴肅檢視這條政策的未來走向,我也承諾將與球員共同討論這條規則該如何修正。」賈伯說。