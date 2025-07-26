運動雲

>

梅西缺席全明星賽遭MLS禁賽　邁阿密老闆怒批處分「過於嚴苛」

▲邁阿密國際梅西（Lionel Messi）連兩年成為聯盟薪資王。（圖／達志影像／美聯社）

▲邁阿密國際梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美國職業足球大聯盟（MLS）因邁阿密國際球星梅西（Lionel Messi）缺席週三的全明星賽，依規定對他祭出一場禁賽處分；對此邁阿密共同老闆馬斯（Jorge Mas）在記者會上表達強烈不滿，形容這項處罰「過於嚴苛」，並透露梅西本人「極度不悅」。

「梅西非常不開心，就像我們俱樂部的所有人一樣，因為他明天晚上無法出賽，」馬斯受訪時坦言，「但我認為我們作為一個俱樂部，應該團結一致，以『我們對抗世界』的態度面對。」

梅西與阿爾巴（Jordi Alba）未出席週三舉行的全明星賽，因此將依聯盟規定被禁止參與週六對上東區領頭羊辛辛那提FC的比賽；根據MLS規則，任何球員若未經事前批准而缺席全明星賽，將自動無法參加接下來一場所屬球隊的賽事。

馬斯強調，此次缺席全明星賽的決策，是由球會主動提出，並非梅西或阿爾巴本人的選擇，他表示：「我今天要公開聲明，我們完全支持梅西與阿爾巴，這項決定是由球會做出的，這一點非常重要，我保證，梅西和阿爾巴的行為完全符合俱樂部的期望。」

馬斯接著透露，球隊已於本週一與週二正式通知聯盟，梅西與阿爾巴將不參加全明星賽，主因是兩人在36天內已出賽多達9場。自2025年球季開打以來，邁阿密國際參與了中北美冠軍聯賽、MLS例行賽與世俱盃，近期還將準備投入聯盟盃（Leagues Cup）。

馬斯補充道：「他們想出賽、想競爭，這正是他們來這裡的目的，他們了解明天比賽的重要性，對他們來說，不出席一場表演賽竟然導致被禁賽，這件事讓他們難以理解。」

針對外界是否擔心此舉會影響梅西對MLS的觀感及續約意願，馬斯表示：「梅西今天非常、非常不開心，這在我們意料之中，我希望這不會在長期造成影響，但短期內，對於球員對聯盟制度的觀感，這絕對會有影響。」

馬斯最後直言：「這樣的賽程安排實在難以接受，如果明年還是面臨類似情況，週六有客場比賽、週中是全明星賽、接著週末又有關鍵賽事，我們還是會做出同樣決定。」

對於這項爭議，MLS專員賈伯（Don Garber）也表示將重新審視相關規定，「我們會嚴肅檢視這條政策的未來走向，我也承諾將與球員共同討論這條規則該如何修正。」賈伯說。

關鍵字： 梅西足球邁阿密國際

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／統一獅突爆投手異動　梅賽斯轉戰韓職

快訊／統一獅突爆投手異動　梅賽斯轉戰韓職

快訊／擊敗中國！台灣羽球混雙「金包銀包銅」　締世大運歷史壯舉

快訊／擊敗中國！台灣羽球混雙「金包銀包銅」　締世大運歷史壯舉

快訊／兄弟補強雙洋投！簽前韓職強投柯威士　委國12強投手韋禮加

快訊／兄弟補強雙洋投！簽前韓職強投柯威士　委國12強投手韋禮加

快訊／台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌！陳瑞安個人全能摘銅

快訊／台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌！陳瑞安個人全能摘銅

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

擊潰中國！台大學霸丁彥宸闖世大運羽球金牌戰　台灣有望添3金

擊潰中國！台大學霸丁彥宸闖世大運羽球金牌戰　台灣有望添3金

快訊／CBA旅外台將再+1　林韋愷首輪第14順位被青島男籃挑中

快訊／CBA旅外台將再+1　林韋愷首輪第14順位被青島男籃挑中

U12世界盃／古巴多次觸身球惹怒小球員　中華隊教頭冷靜調度化解

U12世界盃／古巴多次觸身球惹怒小球員　中華隊教頭冷靜調度化解

貝茲家裡有事請假缺陣 大谷翔平重返第一棒先發

貝茲家裡有事請假缺陣 大谷翔平重返第一棒先發

U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

熱門新聞

快訊／統一獅突爆投手異動　梅賽斯轉戰韓職

快訊／擊敗中國！台灣羽球混雙「金包銀包銅」　締世大運歷史壯舉

快訊／兄弟補強雙洋投！簽前韓職強投柯威士　委國12強投手韋禮加

快訊／台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌！陳瑞安個人全能摘銅

大谷翔平等5強混戰！大聯盟31年來首見轟炸潮

擊潰中國！台大學霸丁彥宸闖世大運羽球金牌戰　台灣有望添3金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅梅賽斯轉戰韓職

2擊敗中國！台灣羽球混雙金包銀包銅

3猛象補強雙洋投！中信兄弟簽下前韓職洋投柯威士

4陳瑞安全能摘銅締台灣女子體操歷史

5大谷翔平5強混戰！31年來首見轟炸潮

最新新聞

1湯智鈞射垮中國對手　世大運射箭奪金

2TAKERU擔任獅象戰開球嘉賓

3中嶋聡提醒味全問題　葉總：捕手頻率近

4梅西缺席全明星賽遭MLS禁賽

5張奕在台灣重逢恩師中嶋聡：這是緣分

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

李珠珢大跳韓華鷹出局舞　甜笑＋舞魂上身整個超嗨

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

【試圖搶賀電】中華隊領獎遭中國官員鬧場！　體育署長嚴厲譴責

李博登扛壓奪勝：找到節奏是關鍵　直言「想幫球隊更多」

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366