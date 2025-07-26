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道奇艾德曼9局刺殺吉田正尚　羅伯茲大讚「關鍵中的關鍵」

'▲▼道奇艾德曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾德曼9局完成美技傳球，刺殺吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（26）日靠著投打發揮與後段守備穩定，以5比2擊敗紅襪，收下下半季首度2連勝。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後點名多位選手表現，特別盛讚三壘手艾德曼（Tommy Edman）9局接殺吉田正尚的守備是「關鍵中的關鍵」。

本場比賽，道奇由於貝茲（Mookie Betts）因私事缺陣，大谷翔平睽違5場重回第1棒，最終繳出5打數1安打、1保送、1得分、2次三振的成績，雖未能延續連5場開轟紀錄，但仍有替球隊貢獻火力。

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▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平本場5支1。（圖／達志影像／美聯社）

談到全場表現，羅伯斯表示，「打線對比賽情況的應對越來越成熟，能夠選到保送上壘，也能夠纏鬥打出界外球，讓對手消耗用球數，今天面對的是紅襪主戰投手貝羅（Brayan Bello），能夠打成這樣真的不容易。」他也特別盛讚老將羅哈斯（Miguel Rojas）在後段打線提供良好支援。

道奇近3個系列賽皆為客場出戰，羅伯斯對此戰能順利開胡感到滿意，「今天投手群與守備都表現得很穩定，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）提供關鍵長打，9局艾德曼刺殺吉田那球雖然看起來平凡，但在那種情境下非常重要，關鍵中的關鍵，也讓卡斯帕里斯（Ben Casparius）有機會完成生涯首度救援。」

比賽第9局，道奇以3分領先，原定終結者葉茲（Kirby Yates）因出賽過量休兵，由2年級右投卡斯帕里斯登板，他一上場即遭遇危機，被敲出安打、又送觸身球，讓紅襪攻佔一、二壘，一棒就可能被追平比數，但他最終成功讓瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）擊出二壘滾地球，守成成功，拿下個人生涯首場救援成功。

羅伯斯對此表示，「雖然不完美，但他讓打者擊出的球都不強，能從那種局面脫身非常不容易，以他上一場表現來看，今天能修正並投出這樣的內容，對他本人來說是非常大的鼓勵。」

關鍵字： MLB道奇艾德曼大谷翔平

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