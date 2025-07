道奇艾德曼9局刺殺吉田正尚　羅伯茲大讚「關鍵中的關鍵」

'

▲艾德曼9局完成美技傳球,刺殺吉田正尚。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今(26)日靠著投打發揮與後段守備穩定,以5比2擊敗紅襪,收下下半季首度2連勝。總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽後點名多位選手表現,特別盛讚三壘手艾德曼(Tommy Edman)9局接殺吉田正尚的守備是「關鍵中的關鍵」。

本場比賽,道奇由於貝茲(Mookie Betts)因私事缺陣,大谷翔平睽違5場重回第1棒,最終繳出5打數1安打、1保送、1得分、2次三振的成績,雖未能延續連5場開轟紀錄,但仍有替球隊貢獻火力。

▲大谷翔平本場5支1。(圖/達志影像/美聯社)

談到全場表現,羅伯斯表示,「打線對比賽情況的應對越來越成熟,能夠選到保送上壘,也能夠纏鬥打出界外球,讓對手消耗用球數,今天面對的是紅襪主戰投手貝羅(Brayan Bello),能夠打成這樣真的不容易。」他也特別盛讚老將羅哈斯(Miguel Rojas)在後段打線提供良好支援。

道奇近3個系列賽皆為客場出戰,羅伯斯對此戰能順利開胡感到滿意,「今天投手群與守備都表現得很穩定,T.赫南德茲(Teoscar Hernandez)提供關鍵長打,9局艾德曼刺殺吉田那球雖然看起來平凡,但在那種情境下非常重要,關鍵中的關鍵,也讓卡斯帕里斯(Ben Casparius)有機會完成生涯首度救援。」

Teoscar Hernández provides two big insurance runs for the @Dodgers! pic.twitter.com/GgY3QqHpdL