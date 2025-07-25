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U12世界盃／墨西哥火力全開　10:0完封澳洲奪首勝

▲▼ U12墨西哥 。（圖／棒協提供）

▲U12墨西哥 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽今（25）日在台南亞太國際棒球訓練中心開打，A組首場比賽由墨西哥對上澳洲，墨西哥展現優異投打表現，靠著安打串聯與加西奧拉(Gaston Gaxiola)的三分全壘打，終場以10:0提前五局扣倒澳洲，成功拿下本屆賽事首勝。

墨西哥先發投手Iker Calvillo展現壓制力，先發4局送出5K，且未被擊出任何安打。打線方面，Felix Lopez、Erick Galvez各繳出2安打，Gaston Gaxiola更是貢獻1安外加一發三分砲，帶動團隊攻勢。儘管澳洲在守備端屢有美技表現，仍無法抵擋墨西哥的猛烈攻勢。

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首局下半，墨西哥率先靠著連續安打攻下2分，隨後澳洲投手Luku Masuda發生投手犯規奉送1分。三局下，中心打線Emiliano Perez、Erick Galvez接連敲出二壘安打，以5:0擴大分差。四局下，Gaston Goxiola一上場便鎖定第一球，擊出左外野方向3分砲。五局下，墨西哥再度靠著安打、保送、觸身球製造攻勢，再添2分，最終以10:0提前結束比賽。

賽後，對於自己今日的好投，Iker Calvillo說：「雖然台灣天氣有點熱，但我對自己的表現感到很開心，也有點出乎意料。」而擊出全壘打的Gaston Goxiola則表示，這是他第一次到台灣比賽，心情非常激動，希望接下來的每一場比賽都能全力以赴。總教練Juan Morales則給予球隊高度肯定，他說：「球員們適應得很好，台灣的飯店、食物、人都很棒，今天的也有把訓練成果完全發揮出來，很開心球員們有這樣的表現。」

同時進行的B組賽事中，多明尼加與捷克兩隊上演打擊大戰。多明尼加全場敲出15支安打，其中Rodríguez Carlos與Mercedes Elvin各擊出一發全壘打，展現強大的長打威力，最終以14:8擊敗捷克，順利拿下分組首勝。

關鍵字： 棒球墨西哥澳洲U12台南

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