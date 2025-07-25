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不是布克！新援格林擔任先發控衛　太陽新藍圖引發熱議

▲▼太陽格林。（圖／翻攝自Instagram／suns）

▲格林將擔任太陽新賽季先發控球後衛。（圖／翻攝自Instagram／suns）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

太陽休賽季積極調整陣容，近期再度釋出引發議論的新戰術藍圖。根據隨隊記者甘巴多羅（John Gambadoro）披露，太陽原預計讓當家球星布克（Devin Booker）擔任2025-26賽季的先發控球後衛，但最新消息指出，球隊已決定改由新加盟的格林（Jalen Green）出任先發控衛。

布克上季場均送出生涯新高的7.1次助攻，展現不俗的組織能力，也因此被看好將全面接管控衛角色。然而，太陽如今選擇讓從火箭交易而來的格林主控進攻，顯現球團更傾向發掘格林的潛力，並讓布克回歸熟悉的得分節奏。

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▲▼太陽格林。（圖／翻攝自Instagram／suns）

▲格林職業生涯未曾出任過主要控球。（圖／翻攝自Instagram／suns）

格林在休士頓時雖展現一定的傳導能力，但從未正式擔任主控核心，此番角色轉換將是他職業生涯最大挑戰，太陽似乎看中其爆發力與球權掌控潛力，選擇給予實戰考驗。

不過此一變動在社群媒體引發激烈討論，有網友質疑，「布克怎麼可能願意打無球配合格林？」也有人回應，「這樣設計才對，格林主控能更有效地讓布克發揮頭號得分手的實力。」

太陽新教練團與管理階層明顯正嘗試跳脫傳統位置框架，打造更具彈性的後場組合，儘管替補後衛吉萊斯皮（Collin Gillespie）具備分擔控球的能力，但其缺乏NBA實績仍引發外界對陣容穩定性的疑慮。

太陽上季表現不如預期，球團顯然無意停留原地，此次重新調整球權分配，勢必將成為新賽季開端的一大觀察焦點。

關鍵字： NBA太陽布克格林

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