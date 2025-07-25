持續卡關！勇士報價未能打動庫明加　若交易想換新星＋首輪籤

▲前場大物庫明加對勇士開出的條件不感興趣，雙方談判陷入僵局。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）今夏成為受限自由球員，至今仍未接受球隊提出的合約報價，據《ESPN》報導，他對灣區現階段開出的條件不感興趣，並持續尋求「先簽後換」的機會，若進行交易，勇士希望能換回潛力新星與至少1枚首輪籤，雙方僵局恐延燒至休賽季後期。

《ESPN》披露，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy）本周積極向庫明加經紀人透納（Aaron Turner）遞交新報價，盼他續留第5季，但尚未打動對方。雙方在自由市場開啟前未進行正式報價協商，透納整個7月都在替庫明加物色「先簽後換」的機會，其中太陽與國王最積極，但尚未提出讓勇士點頭的報價。

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▲庫明加在季後賽後段展現進攻爆發力，但他可能離隊尋求更大舞台。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，勇士希望換回潛力新星與至少1枚首輪籤，且不願承擔不合理薪資；而太陽甚至沒有可交易的首輪籤，讓整體談判進展緩慢。

庫明加現持有一紙1年790萬美元合格報價，若在10月1日前接受，他將擁有「交易否決權」，這將給他前所未有的職涯主控權。知情人士指出，這也是他的陣營正在認真考慮的選項。據悉，他渴望的是穩定先發角色與戰術地位，而非再次淪為輪替邊緣。

儘管主帥柯爾（Steve Kerr）近日多次溝通，承諾將讓庫明加扮演重要角色，特別是在天王柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）輪休時，但庫明加仍對今年季後賽首輪被棄用耿耿於懷。即使在對灰狼系列賽末段接連砍下高分，他也希望離開「備案」角色，尋求一個真正的舞台。

▲勇士總管小鄧利維仍希望留下庫明加，但談判陷入僵局。（圖／達志影像／美聯社）