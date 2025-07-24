歐尼爾厭惡戈貝爾太軟弱！　嗆聲若他進名人堂「就把我踢出」

▲戈貝爾常被批評打球太軟弱。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）近日在節目中再度開砲，強烈反對灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）進入籃球名人堂，甚至放話，「如果他入選，就把我踢出。」

歐尼爾多年來對戈貝爾頗有微詞，認為這位法國中鋒打球過於「軟弱」，不像一位身高7呎的真正中鋒。

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Shaq on Rudy Gobert:



“I f***ing hate Rudy Gobert… If Rudy Gobert get into the Hall of Fame, I’ll wear this dress to the motherf***ing ceremony.” pic.twitter.com/7uB3xmjgNP — The Big Podcast (@bigpodwithshaq) July 23, 2025

他在《The Big Podcast with Shaq》節目中直言，「你（戈貝爾）賺了2億5千萬美元，就該打得像個他X的中鋒！拐子揮下去，把人撞飛，不要讓丹佛那種白人後衛在你頭上灌籃，還在你面前叫囂，最後你才抓他脖子，太遲了！」

今年季後賽，戈貝爾唯一讓歐尼爾「稍感欣慰」的場次，是首輪對上湖人、灰狼關門勝利的比賽，他展現出更多肢體對抗與侵略性。但整體而言，歐尼爾認為戈貝爾無法撐起大合約的期望，也不該與其他傳奇中鋒並列名人堂。

"Rudy Gobert is dominating"



Shaq never thought he'd say these words pic.twitter.com/Epd9QrdUTp — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 1, 2025

值得一提的是，戈貝爾目前已4度獲選年度最佳防守球員，與華勒斯（Ben Wallace）、穆湯波（Dikembe Mutombo）並列史上最多，防守貢獻無庸置疑，也讓他具備名人堂資格的強大競爭力。