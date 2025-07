歐尼爾厭惡戈貝爾太軟弱！　嗆聲若他進名人堂「就把我踢出」

▲戈貝爾常被批評打球太軟弱。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA傳奇中鋒歐尼爾(Shaquille O’Neal)近日在節目中再度開砲,強烈反對灰狼中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)進入籃球名人堂,甚至放話,「如果他入選,就把我踢出。」

歐尼爾多年來對戈貝爾頗有微詞,認為這位法國中鋒打球過於「軟弱」,不像一位身高7呎的真正中鋒。

Shaq on Rudy Gobert:



“I f***ing hate Rudy Gobert… If Rudy Gobert get into the Hall of Fame, I’ll wear this dress to the motherf***ing ceremony.” pic.twitter.com/7uB3xmjgNP