新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

▲新庄剛志用特殊眼鏡顯示「暗號」。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒2025年明星賽第1戰於23日在京瓷巨蛋舉行，由太平洋聯盟以5比1擊敗中央聯盟。當晚由朝日電視台轉播的這場比賽，全國平均家庭收視率達8.2％，個人收視率則為4.9％。

據日媒《體育報知》報導，最吸睛的焦點之一，是擔任太平洋聯盟三壘指導教練的日本火腿監督新庄剛志，他再度以「娛樂至上」的風格掀起話題。比賽第4局進攻時，他戴上特製價值約160萬日圓（約新台幣32萬元）的「電光顯示太陽眼鏡」，並透過眼鏡閃爍出「スクイズ（短打戰術）」的字樣，傳遞戰術暗號，引發全場驚呼，主播台也直接笑翻。

除了電子眼鏡外，比賽前，新庄剛志被軟銀監督小久保任命負責全太平洋聯盟明星隊的先發打序安排，他竟然使用「抽獎轉盤」來決定打序，讓球迷見識到他一貫的創意與戲劇性。

比賽內容方面，地主球隊歐力士的選手表現出色，包含先發投手宮城大彌、捕手頓宮裕真與若月健矢，以及內野手太田椋等皆入選先發陣容。第3局，頓宮敲出左外野3分砲，成為他在明星賽的首安，也讓他摘下歐力士隊史首位明星賽MVP；第7局，若月也補上一發陽春砲，點燃京瓷主場球迷的熱情。