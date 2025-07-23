運動雲

>

林詩翔列經典賽觀察名單！曾總點出關鍵特質　期待更多本土冒出

▲▼2025中職明星賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹年輕終結者林詩翔納入經典賽中華隊觀察名單，總教練曾豪駒認為他不僅具備對決膽識，穩定的投球內容也讓人眼睛一亮。他直言，「如果他真的入選，那對其他年輕選手來說，將會是一大追尋目標。」

林詩翔今年成為台鋼重要的守護神，目前與中信兄弟黃恩賜並列17次救援，為中職最多。在場上展現出穩定壓制力與明確對決態度，這些特質正是曾豪駒所欣賞之處，「他是我們觀察的對象，現在就是看他能不能把這樣的表現維持下去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾總進一步提到林詩翔的投球亮點，「他在場上不會去畏懼，身為終結者就是要有膽量對決 從上半季這樣看下來，在與打者對決上，他都能把球投進好球帶，這是很不容易的，有些投手會投比較多引誘球，但他不怕被打者鎖定。」

國際賽投手布局仍在觀察　本土先發仍待補強

對於即將來臨的經典賽與其他國際賽事，曾豪駒表示，「前觀察重點還是放在整體陣容，並不只看一兩個人，也包括整季的穩定性。

談到中職投手戰力，特別是本土先發人才有限的情況，曾總也認同，現階段中職局數多由洋投分擔，本土能長局數先發的確屈指可數。他指出，制度上或許還能有些調整空間，「就看怎麼達成共識。」

旅外投手依然關鍵　初期投球量成評估重點

對於旅外投手是否仍為中華隊戰力關注核心，曾總點頭回應，「對，因為他們大多是以先發為主在調整與培養。短期盃賽要看的是他們初期能投到多少球數，是大量投球還是少量品質，這是評估關鍵。」

「初期」指的是球季剛開始，曾總解釋，「有些投手到了季中可拉到100球，但開季時大概會準備在60至80球間，這點與定位、備戰方式都要討論與觀察。」

點名多位年輕本土投手　盼更多人挺身而出

曾豪駒也提到幾位印象深刻的年輕投手，包括味全龍徐若熙、中信兄弟「美美」鄭浩均與富邦悍將曾峻岳，「像峻岳雖然最近受傷，但他一直是球隊要角。」

記者再問及賴胤豪、朱承洋等人，曾總也給予肯定與審慎觀察，「賴胤豪是有能力的投手，只是經驗上還需累積；朱承洋今年穩定，但需考量他的傷病史與身體負荷。」

中華隊持續觀察旅外狀況，曾總另外透露，目前陳偉殷常駐美國之外，郭泓志則於今日啟程赴美，展開下一階段拜訪行程。

鼓勵年輕人把握每個機會：只要你肯努力

曾總勉勵所有想要爭取國家隊資格的球員，「只要你肯努力，一定會被看到。想追求的目標，努力去做，就會有機會。不要因為現在的處境不好就放棄，只要你有執行、有行動，總會得到你想要的。」

「如果詩翔真的有機會入選，我相信會成為很多年輕選手追尋的目標。」曾總說。

▲台鋼雄鷹投手林詩翔。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹投手林詩翔。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 台鋼林詩翔曾豪駒中職國家隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華足協重懲周台英　註銷教練證、終生禁止參與足球事務

快訊／中華足協重懲周台英　註銷教練證、終生禁止參與足球事務

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

從中職勝投王到房仲業上班族　鎌田祐哉回顧甲子園：啊！就結束了

從中職勝投王到房仲業上班族　鎌田祐哉回顧甲子園：啊！就結束了

大谷翔平36轟！連4戰轟出日本紀錄　道奇牛棚再爆山本無關勝敗

大谷翔平36轟！連4戰轟出日本紀錄　道奇牛棚再爆山本無關勝敗

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

復健登板被批不敬　羅伯斯硬起來護大谷：不懂哪裡失禮？

復健登板被批不敬　羅伯斯硬起來護大谷：不懂哪裡失禮？

魔鷹喪妻堅毅上場惹鼻酸　美記者哽咽轉發影片：需要紙巾

魔鷹喪妻堅毅上場惹鼻酸　美記者哽咽轉發影片：需要紙巾

勇士剛DFA！中華隊潛在好手費爾柴德轉戰光芒　生涯第6隊再拚出頭

勇士剛DFA！中華隊潛在好手費爾柴德轉戰光芒　生涯第6隊再拚出頭

快訊／「台灣蝶王」王冠閎　世大運100公尺蝶式第5名作收

快訊／「台灣蝶王」王冠閎　世大運100公尺蝶式第5名作收

道奇傳加入運動家終結者爭奪戰？美媒點名具「大膽報價」潛在球隊

道奇傳加入運動家終結者爭奪戰？美媒點名具「大膽報價」潛在球隊

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

熱門新聞

快訊／中華足協重懲周台英　註銷教練證、終生禁止參與足球事務

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

從中職勝投王到房仲業上班族　鎌田祐哉回顧甲子園：啊！就結束了

大谷翔平36轟！連4戰轟出日本紀錄　道奇牛棚再爆山本無關勝敗

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

復健登板被批不敬　羅伯斯硬起來護大谷：不懂哪裡失禮？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1足協重懲周台英　終生禁止足球事務

2魔鷹賽後哽咽發聲　全場哭成一片

3前中職勝投王回顧甲子園：啊！結束

4大谷翔平36轟！連4戰轟出日本紀錄

5湖人將續約唐西奇　鎖定雙冠大鎖

最新新聞

1黃暐傑快談好！味全再點名第4輪即戰

2悼念好友魔鷹喪妻之痛　悍將力亞士球帽寫哀思

3跆拳道再添獎牌！男團挺進4強保銅

4吉力吉撈一壘亮眼！中華隊可用之兵

5喜迎「小一路」！詹子賢陪產感動落淚

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

【首次個人生日會】 #李珠珢 感動流淚：很感謝台灣粉絲❤

沒有應援樂只有掌聲　魔鷹首打席就建功！

【沒有應援樂只有掌聲】魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366