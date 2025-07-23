林詩翔列經典賽觀察名單！曾總點出關鍵特質　期待更多本土冒出

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹年輕終結者林詩翔納入經典賽中華隊觀察名單，總教練曾豪駒認為他不僅具備對決膽識，穩定的投球內容也讓人眼睛一亮。他直言，「如果他真的入選，那對其他年輕選手來說，將會是一大追尋目標。」

林詩翔今年成為台鋼重要的守護神，目前與中信兄弟黃恩賜並列17次救援，為中職最多。在場上展現出穩定壓制力與明確對決態度，這些特質正是曾豪駒所欣賞之處，「他是我們觀察的對象，現在就是看他能不能把這樣的表現維持下去。」

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曾總進一步提到林詩翔的投球亮點，「他在場上不會去畏懼，身為終結者就是要有膽量對決 從上半季這樣看下來，在與打者對決上，他都能把球投進好球帶，這是很不容易的，有些投手會投比較多引誘球，但他不怕被打者鎖定。」

國際賽投手布局仍在觀察 本土先發仍待補強

對於即將來臨的經典賽與其他國際賽事，曾豪駒表示，「前觀察重點還是放在整體陣容，並不只看一兩個人，也包括整季的穩定性。

談到中職投手戰力，特別是本土先發人才有限的情況，曾總也認同，現階段中職局數多由洋投分擔，本土能長局數先發的確屈指可數。他指出，制度上或許還能有些調整空間，「就看怎麼達成共識。」

旅外投手依然關鍵 初期投球量成評估重點

對於旅外投手是否仍為中華隊戰力關注核心，曾總點頭回應，「對，因為他們大多是以先發為主在調整與培養。短期盃賽要看的是他們初期能投到多少球數，是大量投球還是少量品質，這是評估關鍵。」

「初期」指的是球季剛開始，曾總解釋，「有些投手到了季中可拉到100球，但開季時大概會準備在60至80球間，這點與定位、備戰方式都要討論與觀察。」

點名多位年輕本土投手 盼更多人挺身而出

曾豪駒也提到幾位印象深刻的年輕投手，包括味全龍徐若熙、中信兄弟「美美」鄭浩均與富邦悍將曾峻岳，「像峻岳雖然最近受傷，但他一直是球隊要角。」

記者再問及賴胤豪、朱承洋等人，曾總也給予肯定與審慎觀察，「賴胤豪是有能力的投手，只是經驗上還需累積；朱承洋今年穩定，但需考量他的傷病史與身體負荷。」

中華隊持續觀察旅外狀況，曾總另外透露，目前陳偉殷常駐美國之外，郭泓志則於今日啟程赴美，展開下一階段拜訪行程。

鼓勵年輕人把握每個機會：只要你肯努力

曾總勉勵所有想要爭取國家隊資格的球員，「只要你肯努力，一定會被看到。想追求的目標，努力去做，就會有機會。不要因為現在的處境不好就放棄，只要你有執行、有行動，總會得到你想要的。」

「如果詩翔真的有機會入選，我相信會成為很多年輕選手追尋的目標。」曾總說。

▲台鋼雄鷹投手林詩翔。（圖／台鋼雄鷹提供）