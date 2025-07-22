大谷翔平下一場預計投4局！　羅伯斯暫不思考打擊問題

▲大谷翔平下一場將延長投球局數。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平今（22）日主投3局、失1分，並於首局敲出逆轉2分砲，連續第3場開轟，率隊止住3連敗。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）對大谷的表現給予正面評價，並預告下一戰將預計延長投球至復出後最長的「4局」。

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羅伯斯表示，大谷本場投出傷後最多的46球，整體表現沒有問題，「他的控球跟前幾場相比還是略有起伏，但球的質量很好，首局雖然挨轟，但內容沒有什麼好挑剔的。」對於打擊部分，羅伯斯指出，「那支全壘打不用說非常精彩，後面幾個打席雖然被三振，但我不認為他的打擊內容有什麼問題。」

談到下一場登板的規劃，羅伯斯透露，「目前我們的計畫是讓他投4局，如果接下來幾天一切順利，我們認為他有能力完成那樣的工作量，雖然登板日期尚未敲定，但這是我們現階段的方向。」

問到大谷在登板日或登板隔天的打擊表現是否會受到影響，羅伯斯坦言有調整空間，「其實有些輪休日可以安排，我們也能調整出賽時機。不過說實話，我並不認為他在登板日或隔天打擊就會比較差，無論什麼時候，只要他站上打席，就是對投手的威脅，所以我們暫時不會過度考慮這方面的問題。」

大谷本季回歸投手角色後逐步拉長局數，若下一戰能順利投滿4局，將是他自手術後的新里程碑。