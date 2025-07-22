快訊／「台灣蝶王」王冠閎100蝶繳52秒35　壓線晉級世大運決賽

▲德國萊茵魯爾世大運，「台灣蝶王」王冠閎挺進100蝶決賽。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

「台灣蝶王」王冠閎今（22）日凌晨在德國萊茵魯爾世大運男子100公尺蝶式準決賽登場，他被分在第2組第2水道，游出52秒35，名列分組第4、總排第8「壓線」晉級最終決賽。

現年23歲的王冠閎，是國內男子蝶式3項全國紀錄保持人，他在2021年東京奧運以1分54秒44寫下200蝶全國最佳成績。2023年成都世大運他以1分55秒69摘銀，僅差0.03秒與金牌擦肩；同年杭州亞運再次繳出1分54秒53佳績，贏得一面銀牌，終結台灣男泳將長達25年的亞運獎牌荒。

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本屆世大運，王冠閎目標直指台灣史上首面游泳金牌，他在200蝶準決賽飆出1分55秒65，總排第1挺進決賽，展現絕佳狀態，但隔天決賽，他的發揮不如準決賽，成績退步到1分55秒85，不敵美國好手道格倫（Jack Dahlgren）的1分55秒59，連2屆世大運「銀恨」。

結束200蝶賽事後，王冠閎21日下午出戰100蝶預賽，被分在第8組第3水道，游出52秒73，分組第4、總排第9晉級準決賽。22日凌晨登場的準決賽，王冠閎被分在第2組第2水道，他將成績推進到52秒35，名列分組第4、總排第8「壓線」晉級最終決賽。