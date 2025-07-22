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快訊／布農女戰士金怡君世大運奪銀　跆拳道本屆第6面獎牌入袋

▲▼2025年萊茵魯爾世大運跆拳道女子73公斤以上級決賽，布農女戰士金怡君。（圖／大專體總提供）

▲2025年萊茵魯爾世大運跆拳道女子73公斤以上級決賽，布農女戰士金怡君。（圖／大專體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025年萊茵魯爾世大運跆拳道對打賽事持續進行，昨（21日）晚邱義睿在男子74公斤級止步4強奪銅，布農女戰士金怡君則勇闖女子73公斤以上級決賽，與南韓強敵宋多斌（Dabin Song，暫譯）爭金，最終以0比2敗下陣來，收穫一面銀牌，我國跆拳道代表隊本屆第6面獎牌入袋。

參加本屆世大運女子73公斤以上級的金怡君，因該量級參賽人數較少，首輪輪空，直接晉級16強，接下來兩戰連續擊敗地主德國選手胡索維奇（Esmeralda Husovic）、俄羅斯好手什維德科娃（Polina Shvedkova），闖進4強賽保銅。

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4強賽面對擁有身高優勢的波蘭頭號種子哈雷姆札（Dagmara Haremza），金怡君有效防守，加上把握機會反擊，以2比0挺進金牌戰。22日凌晨登場的決賽，金怡君交手南韓強敵宋多斌。首回合剛開始，南韓就提出申訴，裁判確認宋多斌上端攻擊得分，隨後南韓再次申訴，又是有效的上端攻擊，金怡君在身材處於劣勢之下，0比8讓出。

▲▼2025年萊茵魯爾世大運跆拳道女子73公斤以上級決賽，布農女戰士金怡君。（圖／大專體總提供）

次回合，宋多斌繼續積極進攻，金怡君嘗試反擊，依舊無法翻轉局面，最終1比4落敗，收下一面銀牌，儘管與金牌擦身而過，但首次出征世大運就在重量級一路殺入決賽，值得高度肯定。

截至目前，跆拳道是中華隊本屆世大運最大的「獎牌庫」，累計1金（品勢女團）、2銀（女子46公斤黃映瑄、男子80公斤級洪俊義）、1銅（品勢男團），今晚又再添1銀、1銅，總計6面獎牌入袋。

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