莫德里奇缺席AC米蘭亞洲行　主帥點名讚「冠軍氣質」

▲莫德里奇(Luka Modric)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

義甲豪門AC米蘭即將展開為期9天的亞洲季前巡迴賽,共將進行3場友誼賽,但球隊今夏2位備受矚目的新援,克羅埃西亞傳奇中場莫德里奇(Luka Modric)與墨西哥前鋒希梅內斯(Santiago Gimenez)皆未列入出征名單。主帥阿萊格里(Massimiliano Allegri)證實2人預計將於8月4日正式報到。

Marcelo Bielsa with the highest of praise for Luka Modrić... pic.twitter.com/8S3rAKIFeP