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莫德里奇缺席AC米蘭亞洲行　主帥點名讚「冠軍氣質」

▲莫德里奇（Luka Modric）。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫德里奇（Luka Modric）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

義甲豪門AC米蘭即將展開為期9天的亞洲季前巡迴賽，共將進行3場友誼賽，但球隊今夏2位備受矚目的新援，克羅埃西亞傳奇中場莫德里奇（Luka Modric）與墨西哥前鋒希梅內斯（Santiago Gimenez）皆未列入出征名單。主帥阿萊格里（Massimiliano Allegri）證實2人預計將於8月4日正式報到。

39歲的莫德里奇於本月稍早結束與皇家馬德里的合約後，以自由球員身分加盟米蘭。他剛代表皇馬出征世界俱樂部盃，目前正處於假期休整階段，莫德里奇是皇馬歷史上最具榮譽的球員，合共斬獲28座冠軍獎盃，包含5座歐冠與3座西甲冠軍。

對於這位重量級中場的加盟，阿萊格里給予高度肯定，他表示：「我們期待在8月4日見到他，他是一位冠軍球員，將提升球隊的技術水準與領導層次。」

另一位缺席巡迴賽的主力是22歲墨西哥國腳希梅內斯，他日前剛協助國家隊奪下中北美金盃賽第10冠，亦在假期中，預計與莫德里奇同日返隊。自今季2月從費耶諾德轉會加盟以來，他在米蘭出賽14場聯賽攻入5球，展現不俗潛力。

AC米蘭目前將在亞洲地區進行季前熱身，26人名單將依序對戰英超強權，賽程安排如下：7月24日對兵工廠（新加坡）、7月27日對利物浦（香港）、7月31日對珀斯光榮（澳洲）。

阿萊格里最後則表示，對球隊未來表達明確目標：「我們的首要任務是重返歐冠，但這不容易，因為義大利有許多實力堅強且競爭激烈的球隊。」

關鍵字： 足球莫德里奇AC米蘭

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