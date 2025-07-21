快訊／跆拳道邱義睿世大運奪銅！　惜敗世界第1無緣金牌戰

▲2025年萊茵魯爾世大運，跆拳道邱義睿奪銅 。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年萊茵魯爾世大運跆拳道對打賽事今（21日）持續進行，男子74公斤級的邱義睿連過3關闖進4強，晚間與該量級世界第1的喬治亞名將金楚拉什維利（Zurab Kintsurashvili）爭金牌戰門票，最終以0比2敗下陣來，沒能挺進決賽，以銅牌作收。

邱義睿2年前在成都世大運勇奪男子68公斤級銀牌，今年他將量級提升至74公斤級，本屆世大運首輪以16比3、12比0橫掃波蘭選手庫德諾赫（Lukasz Robert Cudnoch）；16強賽15比13、14比2擊退亞塞拜然選手伊斯邁伊札達（Nijat Ismayilzada）；8強賽再以12比0、16比3力退世界第20的法國好手阿姆里（Bassem Amri），強勢挺進4強。

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邱義睿4強賽強碰迎此量級世界第1的喬治亞名將金楚拉什維利，首回合雙方靠著側踩和旋踢各有斬獲，打成6比6，隨後被對手抓到空檔攻擊得手，6比9讓出；次回合，對手掌控距離優勢，迅速連下7分，邱義睿急起直追，一度追到6比9，可惜最終仍以8比11敗下陣來，沒能延長戰線，錯過金牌戰門票，收下一面銅牌。