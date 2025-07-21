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羅伯斯點名失誤拖垮道奇　弗里曼觸身球退場所幸無礙

▲弗里曼（Freddie Freeman）觸身球退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗里曼（Freddie Freeman）觸身球退場。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇隊在台灣時間21日主場迎戰釀酒人，最終5比6吞下對戰6連敗，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直指連日來的守備失誤影響比賽結果，點名野手必須提升基本功，並坦言這些低級錯誤已經開始對整體投打運作造成負面影響，此外主砲弗里曼（Freddie Freeman）觸身球退場羅伯斯也做出傷勢更新。

賽後記者會中，羅伯斯語氣嚴厲的指出，守備是本場比賽的最大問題，並提醒球隊必須回到基本面。

「今天特別是在守備方面出了問題，若給了對方多餘的壘包、錯失出局機會，就會對投手群產生影響，也會大大牽動對方的打線，最近這類失誤變多了，這在我們球隊是不應該發生的事。」羅伯斯表示。

道奇本場比賽出現多次關鍵守備失誤，4局上半2出局一壘有人時，三壘手艾德曼（Tommy Edman）傳球失誤讓釀酒人追回1分，接著左外野再失守失分，連番錯誤讓3分領先瞬間化為烏有。

雖然艾德曼的傳球失誤導致失分，但羅伯斯為他緩頰說「關於那個守備，其實是個難度很高的動作，我覺得他處理得不錯。」

然而，羅伯斯接著強調，其他類型的錯誤絕不可接受：「像是飛球或滾地球這類的基本守備失誤，是不可以出現的。」

比賽6局下半出現驚險一幕，弗里曼在2出局時遭觸身球擊中左手腕，當場退場，讓現場觀眾及教練團一度陷入緊張氣氛。

「說實話，我當時都屏住呼吸了，如果是長期缺陣，那將是很難彌補的損失，」羅伯斯回憶當下情境。

球團隨即公告為「左手腕挫傷」，X光檢查結果顯示無異常，羅伯斯最後也鬆了一口氣：「看到他能自己走下場，我非常擔心，不過確認沒有大礙是件好事，明天會再觀察他的狀況，若無法上場，將由拉辛（Dalton Rushing）接替一壘位置。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇棒球

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