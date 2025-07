羅伯斯點名失誤拖垮道奇　弗里曼觸身球退場所幸無礙

▲弗里曼(Freddie Freeman)觸身球退場。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇隊在台灣時間21日主場迎戰釀酒人,最終5比6吞下對戰6連敗,總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽後直指連日來的守備失誤影響比賽結果,點名野手必須提升基本功,並坦言這些低級錯誤已經開始對整體投打運作造成負面影響,此外主砲弗里曼(Freddie Freeman)觸身球退場羅伯斯也做出傷勢更新。

Freddie Freeman got hit by a pitch and immediately took himself out of the game pic.twitter.com/0hvBLIHIdn July 20, 2025

賽後記者會中,羅伯斯語氣嚴厲的指出,守備是本場比賽的最大問題,並提醒球隊必須回到基本面。

「今天特別是在守備方面出了問題,若給了對方多餘的壘包、錯失出局機會,就會對投手群產生影響,也會大大牽動對方的打線,最近這類失誤變多了,這在我們球隊是不應該發生的事。」羅伯斯表示。

道奇本場比賽出現多次關鍵守備失誤,4局上半2出局一壘有人時,三壘手艾德曼(Tommy Edman)傳球失誤讓釀酒人追回1分,接著左外野再失守失分,連番錯誤讓3分領先瞬間化為烏有。

雖然艾德曼的傳球失誤導致失分,但羅伯斯為他緩頰說「關於那個守備,其實是個難度很高的動作,我覺得他處理得不錯。」

If you wanna know how things are going for the Dodgers, Tommy Edman just fielded a ball at 3rd base, who threw it to Miguel Rojas at 1st Base. #dodgers pic.twitter.com/T22ZXZd8VY — Dodgers Daily (@dodger_daily) July 20, 2025

然而,羅伯斯接著強調,其他類型的錯誤絕不可接受:「像是飛球或滾地球這類的基本守備失誤,是不可以出現的。」

比賽6局下半出現驚險一幕,弗里曼在2出局時遭觸身球擊中左手腕,當場退場,讓現場觀眾及教練團一度陷入緊張氣氛。

「說實話,我當時都屏住呼吸了,如果是長期缺陣,那將是很難彌補的損失,」羅伯斯回憶當下情境。

BREAKING: Freddie Freeman has exited Sunday's game after getting hit by a pitch on the wrist



He didn't react much but walked straight to the Dodgers dugout and into the locker room...https://t.co/Qeq7P4QFQV — Dodgers Nation (@DodgersNation) July 20, 2025

球團隨即公告為「左手腕挫傷」,X光檢查結果顯示無異常,羅伯斯最後也鬆了一口氣:「看到他能自己走下場,我非常擔心,不過確認沒有大礙是件好事,明天會再觀察他的狀況,若無法上場,將由拉辛(Dalton Rushing)接替一壘位置。」