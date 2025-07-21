世大運男團金牌戰丟2點　高承睿落淚道歉：我表現連銅牌都不如

▲2025年德國萊茵魯爾世大運，桌球男團金牌戰，被視為王牌的高承睿意外丟了2點。（圖／大專體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

「柚子同學」高承睿世界排名第25，在台灣僅次男單一哥林昀儒，他本屆世大運領軍出征男團賽事，被視為陣中的王牌，4強賽獨攬2點扳倒日本，金牌戰卻意外丟了2點，在場上顯得十分沮喪，儘管中華男團最終3比2摘金，小高對自己表現很不滿意，自責拖累團隊，受訪時忍不住落淚，「我的表現連銅牌都不如。」

高承睿在金牌戰擔綱第2點，以1比3不敵孫正，隨後隊友黃彥誠搶下關鍵第3點，中華隊率先2比1聽牌，小高第4點對上實力較弱的陳俊菘，卻再次1比3敗北，好在學長馮翊新頂住壓力，以3比2逆轉擊敗狀態火燙的孫正，中華隊奪得隊史在世大運首面男團金牌。

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高承睿賽後自責落淚，坦言知道外界的期待，非常想贏下這一戰，自己卻表現糟糕、拖累了團隊，「今天壓力確實很大，沒做好該做的責任，真的很抱歉。」他表示兩場都有機會贏，卻沒有發揮好，內心十分自責，「今天我的表現連銅牌都不如，謝謝大家幫我把這面金牌救回來。」

能從強敵中國手上奪得金牌，高承睿直言是解脫，畢竟若這場輸了，責任肯定在自己身上。小高本屆除了參加團體賽，還身兼單打、男雙和混雙，接下來還有機會重新證明自己，中華隊男團教練朱硯匯相信這次經驗會是很好的養分。