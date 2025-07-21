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快訊／馮翊新扛兩點力退中國！　台灣桌球男團摘世大運歷史首金

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運桌球團體賽金牌戰，馮翊新獨攬2點率隊摘下歷史性的金牌。（圖／大專體總提供）

▲2025年德國萊茵魯爾世大運桌球團體賽金牌戰，中華隊馮翊新。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運桌球團體賽20日晚間舉行金牌戰，前役以3比1扳倒日本的中華男團交手勁敵中國，第1點馮翊新3比1拿下，第2點「柚子同學」高承睿意外不敵孫正，還好黃彥誠搶下關鍵第3點，第4點小高再次上陣，卻又敗給陳俊菘。比賽來到決勝第5點，馮翊新頂住壓力激戰5局勝出，中華隊總點數3比2力退中國，勇奪男團在世大運的歷史首金。

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運桌球金牌戰，中華男團高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞。（圖／大專體總提供）

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▲中華男團挺進金牌戰，左起馮翊新、高承睿、張秉丞和黃彥誠。（圖／大專體總提供）

本屆中華男團由世界排名第25的「柚子同學」高承睿，攜手世界第50的馮翊新、黃彥誠、張秉丞出征，從小組賽到8強賽1局未失，4強賽靠著小高一人獨攬2點，以3比1擊退日本，確定連7屆站上頒獎台，力拚台灣首面世大運男團金牌。

中華隊金牌戰第1點由馮翊新擔綱，對上左手持拍的陳俊菘，開賽就積極上手搶攻，打出4比0攻勢，但拉開差距後打法趨於保守，在6比2後連丟5分，反陷入1分落後，所幸馮翊新及時穩住陣腳，開啟一波5比0反擊，以11比7先下一城。

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運，桌球男團馮翊新 。（圖／大專體總提供）

▲2025年德國萊茵魯爾世大運桌球男團金牌戰，馮翊新擔任第1點 。（圖／大專體總提供）

馮翊新次局又迅速將比數改寫為8比2，並以10比3取得7個局點，11比3連拿2局。第3局，馮翊新持續主宰戰局，拉出6比2優勢，但遭到聽牌的對手急起直追，在後段超前比數，馮翊新反以7比11讓出。馮翊新第4局5比2開局，被逼近到1分差後喊出暫停，及時調整得宜，11比7替中華隊搶下首點。

第2點由台灣王牌高承睿上陣面對孫正，開局打出5比1猛攻後遇上亂流，多次掛網失誤，反以8比11丟掉首局。小高次局重整旗鼓，取得5比1領先，隨後卻又連丟3分，緊急喊出暫停，雙方形成拉鋸，小高局末終於甩開對手，11比8扳平戰局。

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運，桌球男團金牌戰，台灣王牌高承睿。（圖／大專體總提供）

▲桌球男團金牌戰，高承睿扛起第2點。（圖／大專體總提供）

來到第3局，高承睿陷入0比6的不利局面，雖奮力追分，一度逼近到5比7，隨後卻又連續失分，5比11再掉1局。小高第4局還是沒能找回狀態，5比11讓出，雙方總點數戰成1比1。

第3點黃彥誠登場對戰曾蓓勳，首局徹底壓制對手，以11比4先下一城，但次局在5比7後連續被得分，以8比11讓出。雙方第3局激烈拉鋸，一路打到10平，黃彥誠關鍵時刻連拿2分，12比10率先聽牌。進入第4局，黃彥誠打出7比4攻勢，儘管一度被追到7比6，仍頂住壓力以11比6搶下關鍵第2點。

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運桌球男團金牌戰，中華隊黃彥誠。（圖／大專體總提供）

▲2025年德國萊茵魯爾世大運桌球男團金牌戰，中華隊黃彥誠。（圖／大專體總提供）

第4點高承睿再次登場，碰上實力較弱的陳俊菘，首局就拉開8比4領先，11比8收下。未料小高次局再次遇上亂流，落入3比8的不利局面，局末雖連續化解局點，仍以9比11讓出。小高第3局很快連拿3分，隨後卻又亂了節奏，頻頻出現失誤，5比11遭聽牌。小高第4局連失3分，中段扳成了6比6，最終仍以8比11意外連失兩點，比賽進入決勝第5點。

第5點由馮翊新扛起，交手狀態相當不錯的孫正，他開局打出7比3攻勢卻遭到逆轉，9比11敗下陣來。來到第2局，馮翊新6比3開局，這次守住領先優勢，11比8將局數扳平。第3局，馮翊新陷入1比5落後，他發揮韌性先追到8比8，再以9比8反超，可惜局末連掉3分，9比11失掉極為關鍵的1局。

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運桌球團體賽金牌戰，中華隊馮翊新。（圖／大專體總提供）

▲2025年德國萊茵魯爾世大運桌球團體賽金牌戰，馮翊新扛起第5點重任。（圖／大專體總提供）

來到退無可退的第4局，馮翊新依舊冷靜佈局，雙方打成7比7，關鍵直線攻擊得分，取得8比7超前，但對手相當頑強，局末追到了9比9，馮翊新把握發球輪，11比9將戰線延長到第5局。馮翊新第5局開局連拿3分，打出絕佳氣勢，拉出6比1攻勢，並克服中後段容易太保守的問題，10比3取得7個金牌點，最終11比3替台灣贏得桌球男團世大運歷史首金。

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運桌球高承睿

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