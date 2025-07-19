兄弟漏氣！平野惠一自嘲一直道歉　被餅總索吻：充滿愛吧！

▲中職明星賽，明星隊總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽19日登場，兄弟總教練平野惠一擔任明星隊教頭，但整場比賽自家球員失分、失誤不少，平野惠一笑說：「今天一直在道歉！」

他表示：「身為一個外國人卻能擔任明星隊總教練，真的感到榮幸，也非常感謝。」談到台日明星賽氣氛的差異，他坦言：「今天和瑪利歐聯名，我都搞不清楚瑪利歐到底是我隊友還是敵人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在岳政華外野守備發生失誤後，鏡頭捕捉到平野惠一向洪一中道歉的畫面。他坦率表示：「今天真的一直在道歉，失分是我們的投手，失誤是我們的野手，真的很抱歉。」

賽前進場時，林岳平一度向他索吻，平野笑說：「應該是喜歡吧！但我拒絕了！」

兄弟共有3名球員──曾頌恩、王政順、宋晟睿──晉級全壘打大賽決賽，平野表示：「讓觀眾看得開心最重要。」

全壘打大賽也成為平野惠一的「餵食秀」，他為球員準備補給品，特別是給曾頌恩的冰棒還是「餅總」吃過的，他笑說：「想讓選手補充營養，用一種爸爸的心態照顧他們。一般來說是準備飲品，因為我比較想扮演『壞人』的角色，大家都問平野有沒有梗，所以我就演這種角色。」他也補充：「不過他吃冰後真的打得不錯吧？」

至於決賽要準備什麼？平野笑說：「明天要讓他們認真打了！」