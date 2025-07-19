跆拳道捷報！上屆銀牌黃映瑄闖世大運4強保銅　今晚拚金牌戰門票

▲2025德國萊茵魯爾世大運，跆拳道對打個人賽，黃映瑄挺進女子46公斤級4強。（圖／大專體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

中華跆拳道品勢代表隊昨日在德國萊茵魯爾世大運摘下1金1銅，今（19）日對打個人賽登場，上屆銀牌得主黃映瑄從16強賽打起，連過2關挺進女子46公斤級4強保銅，晚間10點12分左右將交手義大利選手貝爾塔寧（Elisa Bertagnin），爭金牌戰門票。

今日在跆拳道對打個人賽登場的台灣好手共有4位，上屆摘銀的黃映瑄歷經兩年的淬鍊與提升，無論技術或心態都更加成熟，她本屆從女子46公斤級16強賽打起，首戰2比0過關，8強賽2比1勝出，順利前進4強，稍晚將爭奪決賽門票，對手是義大利選手貝爾塔寧。

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連3屆參賽、上屆摘銅的徐晧祐，在男子68公斤級32強賽2比0擊敗馬來西亞對手，16強賽也是2比0晉級，可惜8強賽1比2落敗。參加男子54公斤級賽事的李祈恩，則在首場32強的比賽就出師不利，以1比2敗北。

曾贏得杭州亞運女子53公斤級銀牌的好手林唯均，本屆世大運打的是57公斤級賽事，32強賽和16強賽都以2比0勝出，無奈8強賽0比2敗下陣來。