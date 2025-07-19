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明星賽變電競派對郭天信奪冠　洪總萌戴「耀西」帽球迷直呼可愛

▲瑪利歐明星賽。（圖／截自CPBL TV）

▲▼瑪利歐「現身」明星賽，洪一中、平野惠一。（圖／截自CPBL TV）

▲瑪利歐明星賽。（圖／截自CPBL TV）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽歡笑聲不斷，與任天堂聯名合作，現場宛如大型電競場！郭天信在PK賽中勝出，抱走遊戲機；洪一中則戴上「耀西」頭套，讓球迷直呼「超可愛」。

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中職會長蔡其昌也「客串」播報員，看到陳晨威美技接殺許基宏時，立刻拿起麥克風說：「明年WBC這樣就對了！」4局上明星隊進行大幅換人，他念著：「左外野手詹子賢、中外野手郭天信、捕手高宇杰、捕手張閔勛。」說完忍不住笑說：「換好多人！」輪到岳政華打擊時，他差點念成「岳東華」，讓場邊笑聲連連。

▲中職明星賽，球員及裁判換上任天堂裝扮。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼中職明星賽，球員及裁判換上任天堂裝扮。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，球員及裁判換上任天堂裝扮。（圖／記者林敬旻攝）

中場4位球星互尬電玩遊戲，破4萬人一起看直播，徐若熙在賽前熱身賽自信喊話：「輕輕鬆鬆啦！」結果卻輸給郭天信、詹子賢和陳傑憲。正式比賽前，陳傑憲還高喊：「四位人父都為兒子而戰！」最終排名為：第一名郭天信、第二名詹子賢、第三名徐若熙、第四名陳傑憲。郭天信獲得獎品娃娃與遊戲機。

▲中職明星賽，球員及裁判換上任天堂裝扮。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼中職明星賽，球員及裁判換上任天堂裝扮。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，球員及裁判換上任天堂裝扮。（圖／記者林敬旻攝）

兩隊休息室也是另一焦點，洪一中戴上瑪利歐賽車角色「耀西」的頭套，古久保健二在鏡頭前甩頭、平野惠一也一起同樂，被發現鏡頭鎖定後還故意躲起來。張育成、林詩翔也都戴上角色頭套搞笑演出。

明星隊6局上登場時，每位出場選手皆戴上瑪利歐經典紅帽，四位裁判也「入戲」配合變裝，炒熱氣氛、趣味十足！

▲瑪利歐明星賽。（圖／截自CPBL TV）

▲瑪利歐明星賽，王建民。（圖／截自CPBL TV）

關鍵字： 任天堂中職瑪利歐明星賽笑翻

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