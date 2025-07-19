平野惠一也憂魔鷹狀況　今晚改由陳俊秀頂替第3棒

▲台鋼魔鷹與太太。（資料照／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

原訂參與本週中職明星賽的台鋼雄鷹洋砲魔鷹，19日傳出家庭噩耗，妻子在搭機來台途中突感身體不適，抵台後雖緊急送醫仍不治。台鋼球團當天也發布公告，宣布魔鷹退賽，並請求外界諒解。明星隊總教練平野惠一透露，將由陳俊秀頂替擔任第3棒。

球團說明，魔鷹太太在飛行途中突發身體狀況，抵台後即刻送往醫院搶救，最終仍無力回天。魔鷹目前在相關人員的陪同下，正處理後續安葬事宜。魔鷹透過球團表示歉意，對於原本期待在明星賽上看到他出賽的球迷們深感抱歉，盼大家能理解這個突如其來的決定。

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台鋼總教練洪一中在受訪時語氣沉重，他表示，「他的兩個小孩都在台灣，應該會把事情處理完，讓那邊的家人過來。」

是否會短期離隊？洪總回應，「他目前沒有要離隊，其他細節我也不太清楚，剛剛教練才打來電話。球團已經盡最大努力幫忙，昨天飛機一到就一直陪到現在。」

台鋼後援投手林詩翔得知此事後也難掩震驚，「也為他祈禱，希望他一切平安。」

平野惠一也對魔鷹的不幸消息表達關心，他表示，「家人最重要，真的很擔心他的狀況。」

由於魔鷹退出明星賽，明星隊打線也做出調整，平野惠一透露，他的棒次將由陳俊秀接替。

