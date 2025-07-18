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龍仔家挖出郭泓志搖頭娃娃求簽名！蔡其昌感謝神級鄉民牽線

▲▼ 蔡其昌拜會卡洛爾、龍。（圖／聯盟提供）

▲在與具台美混血背景的「龍仔」龍（Jonathon Long）會面過程中，蔡其昌透露一段讓他印象深刻的插曲──龍一家原來是道奇隊球迷，當天甚至拿出收藏的郭泓志搖頭娃娃請本人親筆簽名。（圖／聯盟提供）

記者王真魚／台北報導

中華職棒聯盟會長蔡其昌近日率團赴美，展開針對2025世界棒球經典賽（WBC）旅外選手的誠意徵詢之行。在與具台美混血背景的「龍仔」龍（Jonathon Long）會面過程中，蔡其昌透露一段讓他印象深刻的插曲──龍一家原來是道奇隊球迷，當天甚至拿出收藏的郭泓志搖頭娃娃請本人親筆簽名。

「真的要特別謝謝偉殷和泓志，他們這次幫很大的忙。」蔡其昌感性表示。這趟美國行中，陳偉殷、郭泓志一同參與，扮演極為重要的溝通橋梁，無論是面對卡洛爾（Corbin Carroll）還是龍，他們都用自身經驗提供專業意見，讓選手們更能理解中華隊的意義與規劃。

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會面過程中，龍一家熱情招待，蔡其昌回憶，「他們真的非常熱情，我們真的感覺就像在台灣一樣。」龍的母親出生於台中，曾在豐原國小就讀三年，才移居美國，至今仍與台灣保持緊密連結。

她詳細分享曾帶龍去過台中、高雄、墾丁貓鼻頭、鵝鑾鼻、宜蘭等地，甚至還提到「有穿過一個很長的隧道」──雪山隧道，可見對台灣記憶之深。

龍的外公外婆也長期往返美國與台灣，精通台語、國語，對台灣的現況非常了解。

有趣的是，能成功與龍聯繫上，真的是因為當初那篇在PTT的推薦文章。「畢竟血緣背景不容易比對。」蔡其昌笑說，因為有鄉民那一篇文章，提到他可能有台灣血統，我們才順著去查，才有機會跟他聯絡上。

談到未來經典賽的備戰規劃，蔡其昌也透露，目前教練團已與聯盟初步討論集訓時程，目標是在2025年1月啟動分階段集訓，以因應賽事密集與備戰難度。

他指出，經典賽開打時間為3月，選手通常在10月球季結束後進入休養期，「不像12強是在球季尾聲延續狀態，經典賽反而是『重新開機』，這對球員挑戰更大。」

根據初步規劃，第一階段集訓會安排在農曆年前，短暫休息後，年後進入第二階段。相關時程與地點目前仍與總教練曾豪駒持續研議中，也同步將規劃內容傳達給龍，「他對集訓內容很關心。」

關鍵字： 中華職棒蔡其昌陳偉殷郭泓志球迷

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