鋼人T.J.瓦特3年36億續約　成NFL史上非四分衛最高薪

▲T.J.瓦特完成續約。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

匹茲堡鋼人與防守核心T.J.瓦特（T.J. Watt）正式達成3年1億2300萬美元（約36億台幣）的延長合約，年均薪達4100萬美元（約12億台幣），創下NFL史上非四分衛球員最高年薪紀錄，其中1億800萬美元（約31.7億台幣）為全額保障。

這份合約是在鋼人展開訓練營前敲定，瓦特此前已缺席球隊春季自願與強制迷你訓練營，雙方持續協商最終在今（18）日達成協議。

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瓦特本人也在Instagram限時動態間接證實簽約消息，而其哥哥、前NFL防守巨星J.J.瓦特（J.J. Watt）則以「應得的、值得的、不可思議」肯定此合約。

30歲的T.J.瓦特自2017年首輪第30順位被鋼人選中，職業生涯至今8季全數效力於匹茲堡，他生涯已累積108次擒殺，場均高達13.5次，曾3度奪下聯盟擒殺王，2021年更以單季22.5次追平聯盟紀錄，勇奪年度最佳防守球員。

瓦特7度入選職業盃、5度入選年度最佳陣容（其中4次是第1隊），職業生涯還包含225次Quarterback Hit、33次製造掉球、49次傳球破壞與7次抄截，防守實力全面。即便2022年曾遭遇胸肌撕裂，仍在缺賽6場的情況下入選職業盃，展現其戰力與耐戰性。

▲T.J.瓦特完成續約。（圖／達志影像／美聯社）

這次合約也為其他頂級防守球員樹立新標竿，包括牛仔的帕森斯（Micah Parsons）、孟加拉虎的亨德里克森（Trey Hendrickson）等人都將受其影響。

鋼人今年休賽季積極補強，包括簽下老將四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers），交易送走外接手皮肯斯（George Pickens）與安全衛費茲派翠克（Minkah Fitzpatrick），並換來接球員梅特卡夫（DK Metcalf）與角衛藍西（Jalen Ramsey），展現對衝擊季後賽的高度企圖心。