美女狀元菜鳥季就入選明星賽　布克爾絲感動：實現兒時夢想

▲布克爾絲以先發身份入選2025年WNBA全明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2025年WNBA全明星賽即將登場，羽翼「美女狀元」布克爾絲（Paige Bueckers）與神秘人的希翠恩（Sonia Citron）脫穎而出，以新人之姿入選明星賽名單，心情激動也非常感恩。

布克爾絲為2025年WNBA選秀狀元，目前繳出場均18.4分、5.5助攻、4.1籃板、1.7抄截的全能成績，已迅速成為聯盟頂尖控衛之一。

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Paige Bueckers gettin’ her first taste of All-Star Weekend pic.twitter.com/146XjpBZ84 — WNBA (@WNBA) July 17, 2025

她受訪時坦言，「這一切太不真實了，我對於能站在這裡深感榮幸，只想全心投入，好好享受這段旅程，這就像是實現了兒時夢想，很開心能來到這裡。」

曾因膝傷錯過大學關鍵賽季的布克爾絲，如今強勢回歸，榮膺明星賽先發，將代表柯麗爾隊（Team Napheesa Collier）上場；而希翠恩則作為替補球員，效力於克拉克隊（Team Caitlin Clark）。

▲布克爾絲是2025年WNBA選秀狀元。（圖／達志影像／美聯社）

同為神秘人新秀的伊莉亞芬（Kiki Iriafen）同樣入選，她目前場均11.9分、8.5籃板，是本季最佳前鋒之一。這3位新秀也成為繼2024年的克拉克與瑞絲（Angel Reese）後，再次有多名菜鳥登上明星賽。

21歲的希翠恩坦言獲選讓她非常震驚，「我到現在還無法完全相信這件事，能與聯盟最頂尖的球員同場，是非常難得的經驗。」