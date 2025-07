美女狀元菜鳥季就入選明星賽　布克爾絲感動：實現兒時夢想

▲布克爾絲以先發身份入選2025年WNBA全明星賽。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2025年WNBA全明星賽即將登場,羽翼「美女狀元」布克爾絲(Paige Bueckers)與神秘人的希翠恩(Sonia Citron)脫穎而出,以新人之姿入選明星賽名單,心情激動也非常感恩。

布克爾絲為2025年WNBA選秀狀元,目前繳出場均18.4分、5.5助攻、4.1籃板、1.7抄截的全能成績,已迅速成為聯盟頂尖控衛之一。

5 HAS ARRIVED Paige Bueckers gettin’ her first taste of All-Star Weekend pic.twitter.com/146XjpBZ84

她受訪時坦言,「這一切太不真實了,我對於能站在這裡深感榮幸,只想全心投入,好好享受這段旅程,這就像是實現了兒時夢想,很開心能來到這裡。」

曾因膝傷錯過大學關鍵賽季的布克爾絲,如今強勢回歸,榮膺明星賽先發,將代表柯麗爾隊(Team Napheesa Collier)上場;而希翠恩則作為替補球員,效力於克拉克隊(Team Caitlin Clark)。

▲布克爾絲是2025年WNBA選秀狀元。(圖/達志影像/美聯社)

同為神秘人新秀的伊莉亞芬(Kiki Iriafen)同樣入選,她目前場均11.9分、8.5籃板,是本季最佳前鋒之一。這3位新秀也成為繼2024年的克拉克與瑞絲(Angel Reese)後,再次有多名菜鳥登上明星賽。

21歲的希翠恩坦言獲選讓她非常震驚,「我到現在還無法完全相信這件事,能與聯盟最頂尖的球員同場,是非常難得的經驗。」

The hottest rookie duo from the @washmystics are in town



Sonia Citron and Kiki Iriafen are enjoying the moment pic.twitter.com/kBRQIzJHYv