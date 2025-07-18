運動雲

>

中華隊別想了？台美混血大物卡洛爾表態：想為美國隊打經典賽！

▲響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）在明星賽6局開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

響尾蛇台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll），今受訪表態想加入美國隊。隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）陣容逐漸成形，他坦言，希望能「偷偷擠進」美國隊，「如果有受邀，我一定答應。」

「當然想參加！」卡洛爾受訪時毫不猶豫地說，「好手如雲，我只希望自己能偷偷擠上一席之地。」 卡洛爾的母親來自台灣，擁有台美混血背景，過去曾讓台灣球迷對他是否可能披上中華隊戰袍抱有一絲希望。不過他早年就曾代表美國U18青年隊參賽，並於泛美錦標賽奪金，現在更表明希望能再次穿上美國國家隊球衣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2026年WBC預定於3月5日至17日舉行，美國隊已有賈吉（Aaron Judge）、史金恩茲（Paul Skenes）、小惠特（Bobby Witt Jr.）與羅利（Cal Raleigh）等大咖球星表態參賽，競爭激烈。

「如果被邀請，我會非常樂意參加！」卡洛爾表示，「這對我來說會是一個非常大的榮譽，我真的很希望能成行。」 「能夠代表美國出賽，對棒球選手來說是無上的榮耀。」

卡洛爾說，「目前我還沒有接到邀請，也沒有相關安排，但如果有機會受邀，我一定會答應。」

回顧高中加入U18美國代表隊，他當時與小惠特、格林（Riley Greene）、沃普（Anthony Volpe）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）等人一同出戰。

「我想當年的隊友中，應該會有一到兩人也會入選這屆經典賽陣容。」卡洛爾笑說，「如果能一起再度穿上美國隊球衣，會是很酷的一刻。」

他表示，自己對過去觀看經典賽的回憶依舊鮮明，這次，希望能真正參與其中、站上舞台。

現年23歲的卡洛爾在日前的明星賽代表國聯出賽，敲出一轟並選到一次保送，表現亮眼。 他正迎來強勢反彈的一季，自從2022年8月29日升上大聯盟以來，總WAR（勝場貢獻值）達14.4，僅次於賈吉（Aaron Judge，26.9），為所有美國出生的外野手中排名第二，展現穩定的貢獻度與全能身手。

關鍵字： 棒球美國隊台美混血卡洛爾WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊別想了？台美混血大物卡洛爾表態：想為美國隊打經典賽！

中華隊別想了？台美混血大物卡洛爾表態：想為美國隊打經典賽！

獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張　球團感性致謝

獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張　球團感性致謝

勇士沒搶到！9屆全明星里拉德回歸拓荒者　簽3年有霸王條款

勇士沒搶到！9屆全明星里拉德回歸拓荒者　簽3年有霸王條款

富邦贏球仍有隱憂　陳金鋒：得點圈進攻做得不夠好

富邦贏球仍有隱憂　陳金鋒：得點圈進攻做得不夠好

統一獅雙韓援文慧真、安惠志solo韓國舞曲！舞蹈動作驚豔全場

統一獅雙韓援文慧真、安惠志solo韓國舞曲！舞蹈動作驚豔全場

「Thank you!!!」山本由伸喜迎惡搞照　笑稱這兩張最愛

「Thank you!!!」山本由伸喜迎惡搞照　笑稱這兩張最愛

台美混血泳將韓安齊世大運3破全國紀錄　與邱羿臻一起達亞運標

台美混血泳將韓安齊世大運3破全國紀錄　與邱羿臻一起達亞運標

奎瓦斯告別KT巫師！球團將「最高禮遇」送行　台灣可能是下一站

奎瓦斯告別KT巫師！球團將「最高禮遇」送行　台灣可能是下一站

中華男籃「4號位接班人」在哪？　主帥圖齊親曝3大關鍵特質

中華男籃「4號位接班人」在哪？　主帥圖齊親曝3大關鍵特質

高中來台打球終於拚進瓊斯盃　阿拉薩被中華男籃選上超感恩

高中來台打球終於拚進瓊斯盃　阿拉薩被中華男籃選上超感恩

【天花板從天而降】竹圍漁港餐廳顧客嚇壞！老闆霸氣宣布：全場免單

熱門新聞

中華隊別想了？台美混血大物卡洛爾表態：想為美國隊打經典賽！

獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張　球團感性致謝

勇士沒搶到！9屆全明星里拉德回歸拓荒者　簽3年有霸王條款

富邦贏球仍有隱憂　陳金鋒：得點圈進攻做得不夠好

統一獅雙韓援文慧真、安惠志solo韓國舞曲！舞蹈動作驚豔全場

「Thank you!!!」山本由伸喜迎惡搞照　笑稱這兩張最愛

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊別想了？卡仔想加入美國隊！

2北漂獅已吸金7百萬！大巨蛋也開紅盤

39屆全明星里拉德回歸拓荒者簽3年約

4陳金鋒點名富邦攻擊選球與心態失衡問題

5統一獅啦啦隊雙韓援魅力大跳中場舞

最新新聞

1杜蘭特、烏多卡聯手　盼帶動火箭小將

2老鷹今夏大補強　楊恩是關鍵推手

3全NBA剩勇士零補強　專家看衰灣區未來

4庫明加希望被交易到公牛

5大谷愛犬出繪本！MLB官網秒轉貼

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「7比0還打得這麼緊張！」　平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

曾頌恩7局外野瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

老東家反應援！陳俊秀笑喊沒在怕　打出好表現盼帶動學弟

睽違386天奪MVP！　蘇智傑復出猛打：希望不是曇花一現

「就像當年在新莊季後賽」　餅總開心逆轉勝：帶給獅迷歡樂

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366