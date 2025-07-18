中華隊別想了？台美混血大物卡洛爾表態：想為美國隊打經典賽！

▲響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

響尾蛇台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll），今受訪表態想加入美國隊。隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）陣容逐漸成形，他坦言，希望能「偷偷擠進」美國隊，「如果有受邀，我一定答應。」

「當然想參加！」卡洛爾受訪時毫不猶豫地說，「好手如雲，我只希望自己能偷偷擠上一席之地。」 卡洛爾的母親來自台灣，擁有台美混血背景，過去曾讓台灣球迷對他是否可能披上中華隊戰袍抱有一絲希望。不過他早年就曾代表美國U18青年隊參賽，並於泛美錦標賽奪金，現在更表明希望能再次穿上美國國家隊球衣。

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2026年WBC預定於3月5日至17日舉行，美國隊已有賈吉（Aaron Judge）、史金恩茲（Paul Skenes）、小惠特（Bobby Witt Jr.）與羅利（Cal Raleigh）等大咖球星表態參賽，競爭激烈。

「如果被邀請，我會非常樂意參加！」卡洛爾表示，「這對我來說會是一個非常大的榮譽，我真的很希望能成行。」 「能夠代表美國出賽，對棒球選手來說是無上的榮耀。」

卡洛爾說，「目前我還沒有接到邀請，也沒有相關安排，但如果有機會受邀，我一定會答應。」

回顧高中加入U18美國代表隊，他當時與小惠特、格林（Riley Greene）、沃普（Anthony Volpe）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）等人一同出戰。

「我想當年的隊友中，應該會有一到兩人也會入選這屆經典賽陣容。」卡洛爾笑說，「如果能一起再度穿上美國隊球衣，會是很酷的一刻。」

他表示，自己對過去觀看經典賽的回憶依舊鮮明，這次，希望能真正參與其中、站上舞台。

現年23歲的卡洛爾在日前的明星賽代表國聯出賽，敲出一轟並選到一次保送，表現亮眼。 他正迎來強勢反彈的一季，自從2022年8月29日升上大聯盟以來，總WAR（勝場貢獻值）達14.4，僅次於賈吉（Aaron Judge，26.9），為所有美國出生的外野手中排名第二，展現穩定的貢獻度與全能身手。