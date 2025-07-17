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女運動員奪下ESPYS大獎！　體操天后拜爾斯：相信自己

▲▼體操天后拜爾斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲體操天后拜爾斯在ESPYS拿下2大獎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2025年ESPYS頒獎典禮今（17）日在洛杉磯盛大登場，本屆典禮特別展現女性運動員的卓越成就，體操天后拜爾斯（Simone Biles）與女子7人制橄欖球好手馬赫（Ilona Maher）分別獲得重磅獎項，成為當晚的耀眼「嬌」點。

在巴黎奧運締造傳奇回歸的拜爾斯勇奪「最佳冠軍表現獎」與「年度最佳女子運動員」2項大獎，他在2024巴黎奧運奪下生涯第2面全能金牌，並帶領美國體操女團奪下團體金牌，展現無與倫比的競技統治力。

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拜爾斯在台上發表感言時坦言，「這真的很意外，特別是這個獎項的其他入圍者都是男性。」他感謝隊友、對手、教練與支持者，並動情表示，「6歲的我在客廳沙發上翻滾，沒想過有一天能站上這個舞台，希望所有年輕運動員與無論走什麼道路的年輕人，都能相信自己，一步步追夢，因為一切皆有可能。」

同樣來自巴黎奧運的馬赫則獲頒「最佳突破運動員獎」，他帶領美國於7人制橄欖球賽事奪得銅牌，馬赫幽默地說，「這花了我7年與2屆奧運，我終於突破了！」

最後他以一句「強壯就是美、強壯就是力量，性感是你自己定義的樣子」鼓勵所有年輕女性，獲得現場如雷掌聲。

馬赫也不忘感謝自己的隊友，「我知道是我站在這裡，但我始終是團隊運動員，是隊友們成就了今天的我，我愛他們，他們才是我能站上舞台的原因。」

關鍵字： ESPYS拜爾斯馬赫

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