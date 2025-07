女運動員奪下ESPYS大獎！　體操天后拜爾斯：相信自己

▲體操天后拜爾斯在ESPYS拿下2大獎。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2025年ESPYS頒獎典禮今(17)日在洛杉磯盛大登場,本屆典禮特別展現女性運動員的卓越成就,體操天后拜爾斯(Simone Biles)與女子7人制橄欖球好手馬赫(Ilona Maher)分別獲得重磅獎項,成為當晚的耀眼「嬌」點。

在巴黎奧運締造傳奇回歸的拜爾斯勇奪「最佳冠軍表現獎」與「年度最佳女子運動員」2項大獎,他在2024巴黎奧運奪下生涯第2面全能金牌,並帶領美國體操女團奪下團體金牌,展現無與倫比的競技統治力。

拜爾斯在台上發表感言時坦言,「這真的很意外,特別是這個獎項的其他入圍者都是男性。」他感謝隊友、對手、教練與支持者,並動情表示,「6歲的我在客廳沙發上翻滾,沒想過有一天能站上這個舞台,希望所有年輕運動員與無論走什麼道路的年輕人,都能相信自己,一步步追夢,因為一切皆有可能。」

同樣來自巴黎奧運的馬赫則獲頒「最佳突破運動員獎」,他帶領美國於7人制橄欖球賽事奪得銅牌,馬赫幽默地說,「這花了我7年與2屆奧運,我終於突破了!」

