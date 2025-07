SGA奪ESPYS最佳男運動員　大讚雷霆「全世界最棒的球隊」

▲雷霆隊友陪同SGA出席ESPYS頒獎典禮。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

完美結束歷史性2024-25賽季的雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander),在今(17)日舉行的2025年度ESPYS頒獎典禮中榮獲「年度最佳男子運動員」殊榮,成為隊史首位獲此肯定的球員。他也藉此機會,向奧克拉荷馬雷霆及隊友們深情致謝。

SGA在洛杉磯杜比劇院發表感言時說,「我要感謝雷霆讓我做我自己,也謝謝我的隊友們——全世界最棒的籃球隊。」他也感謝妻子與家人,稱他們是自己奪下成就背後最重要的力量。

本屆ESPYS「最佳男子運動員」獎項競爭激烈,其他入圍者包含NFL的艾倫(Josh Allen)、巴克利(Saquon Barkley)、MLB日籍球星大谷翔平,最終由SGA脫穎而出。他所領軍的雷霆也同時入圍「最佳球隊」,但最終由NFL費城老鷹奪下。

▲SGA奪下本屆ESPYS年度最佳男子運動員。(圖/達志影像/美聯社)

上季他繳出場均32.7分、6.4助攻、5籃板、1.7抄截、1阻攻的華麗成績,投籃命中率高達51.9%,搭配37.5%三分球與89.8%罰球,整體真實命中率為63.7%,不僅榮獲得分王、例行賽MVP與總冠軍賽MVP,更率隊奪下隊史搬遷至奧克拉荷馬後的首座NBA總冠軍。

季後賽期間,他持續穩定輸出,平均29.9分、6.5助攻、5.3籃板,率領雷霆在總決賽第7戰擊敗溜馬,順利封王。

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER WINS THE ESPY AWARD FOR BEST ATHLETE: MEN'S SPORTS! ???????? pic.twitter.com/5cl4WOSHb0