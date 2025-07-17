SGA奪ESPYS最佳男運動員　大讚雷霆「全世界最棒的球隊」

▲雷霆隊友陪同SGA出席ESPYS頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

完美結束歷史性2024-25賽季的雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），在今（17）日舉行的2025年度ESPYS頒獎典禮中榮獲「年度最佳男子運動員」殊榮，成為隊史首位獲此肯定的球員。他也藉此機會，向奧克拉荷馬雷霆及隊友們深情致謝。

SGA在洛杉磯杜比劇院發表感言時說，「我要感謝雷霆讓我做我自己，也謝謝我的隊友們——全世界最棒的籃球隊。」他也感謝妻子與家人，稱他們是自己奪下成就背後最重要的力量。

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本屆ESPYS「最佳男子運動員」獎項競爭激烈，其他入圍者包含NFL的艾倫（Josh Allen）、巴克利（Saquon Barkley）、MLB日籍球星大谷翔平，最終由SGA脫穎而出。他所領軍的雷霆也同時入圍「最佳球隊」，但最終由NFL費城老鷹奪下。

▲SGA奪下本屆ESPYS年度最佳男子運動員。（圖／達志影像／美聯社）

上季他繳出場均32.7分、6.4助攻、5籃板、1.7抄截、1阻攻的華麗成績，投籃命中率高達51.9%，搭配37.5%三分球與89.8%罰球，整體真實命中率為63.7%，不僅榮獲得分王、例行賽MVP與總冠軍賽MVP，更率隊奪下隊史搬遷至奧克拉荷馬後的首座NBA總冠軍。

季後賽期間，他持續穩定輸出，平均29.9分、6.5助攻、5.3籃板，率領雷霆在總決賽第7戰擊敗溜馬，順利封王。

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER WINS THE ESPY AWARD FOR BEST ATHLETE: MEN'S SPORTS! ???????? pic.twitter.com/5cl4WOSHb0 — TSN (@TSN_Sports) July 17, 2025

作為繼奈許（Steve Nash）之後第2位奪得MVP的加拿大球員，休賽季也獲得一紙4年2.85億美元的超級頂薪續約，一度創下NBA史上最高單季平均年薪紀錄，雷霆隨後也續約主力威廉斯（Jalen Williams）與霍姆格倫（Chet Holmgren），綁定3大核心。

截至目前為止，吉爾吉斯-亞歷山大NBA生涯共出賽462場例行賽，累積平均24.4分、5.1助攻、4.8籃板，並已3度入選明星賽，此次ESPYS獲獎，為他輝煌履歷再添一筆榮耀。