大聯盟6大球星被點名可能遭交易！　紅襪強投：代表打得不錯

▲包括歐赫恩在內的6位MLB球星被點名可能遭交易。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

隨著MLB交易截止日逼近，多位入選本季明星賽的球員被點名可能在未來2周內轉隊，無論是處於季後賽邊緣的球隊，或是積極布局未來的重建球隊，都可能做出大膽決定。

本季初次入選明星賽的金鶯指定打擊歐赫恩（Ryan O’Hearn）談到交易傳聞時坦言，「我熱愛巴爾的摩，也珍惜與隊友相處的時光，但我也知道這是商業行為，每年這時候都會有球員被交易。」

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除了歐赫恩，響尾蛇三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）、國民左投戈爾（MacKenzie Gore）、守護者外野手關（Steven Kwan）也被多方點名可能出走。

Not having Eugenio Suarez on my baseball team is going to break me pic.twitter.com/yntgd0A2d2 — Justin Martinez Enthusiast (@JMartEnthusiast) July 15, 2025

雖然蘇亞雷斯表示，「現在很開心，也能理解若被交易就是新挑戰」，但隊友卡洛爾（Corbin Carroll）仍希望他留下，「他是偉大的球員，我希望能繼續當他隊友。」

根據《MLB》記者范山德（Mark Feinsand）報導，除了上述4人，釀酒人右投佩羅塔（Freddy Peralta）、雙城右投萊恩（Joe Ryan）也被列為潛在籌碼，但目前被交易的可能性偏低。

MacKenzie Gore's 3Ks in the 5th. pic.twitter.com/GulaiUQAdK — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 10, 2025

戈爾目前合約到2027年，他已有1次交易經歷（2022年作為索托交易案一部分從教士轉戰國民），他表示已學會「專注當下，累積好表現」。至於萊恩則說，「我不太去看手機，甚至請家人別傳交易傳聞，會影響專注力。」

隨著金鶯、守護者、響尾蛇、雙城等球隊皆處於外卡邊緣，接下來10至14天的戰績將直接決定他們是買家、賣家或按兵不動，許多球員則選擇放下不確定性、專注打球，面對可能的生涯轉折。

▲羅切。（圖／達志影像／美聯社）

「如果你的名字在傳聞裡，代表你打得不錯。」紅襪投手羅切（Garrett Crochet）說，「這也是這項運動的一部分。」曾歷經多次交易風波的海德（Josh Hader）則補充，「你被交易，代表有人需要你，就盡情去打出好表現吧。」