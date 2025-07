大聯盟6大球星被點名可能遭交易！　紅襪強投：代表打得不錯

▲包括歐赫恩在內的6位MLB球星被點名可能遭交易。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

隨著MLB交易截止日逼近,多位入選本季明星賽的球員被點名可能在未來2周內轉隊,無論是處於季後賽邊緣的球隊,或是積極布局未來的重建球隊,都可能做出大膽決定。

本季初次入選明星賽的金鶯指定打擊歐赫恩(Ryan O’Hearn)談到交易傳聞時坦言,「我熱愛巴爾的摩,也珍惜與隊友相處的時光,但我也知道這是商業行為,每年這時候都會有球員被交易。」

除了歐赫恩,響尾蛇三壘手蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)、國民左投戈爾(MacKenzie Gore)、守護者外野手關(Steven Kwan)也被多方點名可能出走。

Not having Eugenio Suarez on my baseball team is going to break me pic.twitter.com/yntgd0A2d2