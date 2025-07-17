大谷翔平生日後陷打擊低潮　日球評揭8月反彈關鍵

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

剛滿31歲的洛杉磯道奇球星大谷翔平，近日在打擊表現上遭遇本季以來首波低潮。根據日媒《FRIDAY》報導，自7月5日生日之後至7月14日為止，他的打擊率僅維持在1成多，與上半季火燙表現相比明顯下滑，引發外界關注。

報導指出，大谷歷年來在6月通常會進入打擊巔峰期，但今年6月打擊率僅.265，甚至低於5月的水準。進入7月後，至今月打擊率僅為.186。雖然他仍以32轟暫居全聯盟全壘打王，但整體安打數偏少。

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一名駐美記者分析，造成這波低潮的可能因素之一，是他重啟「二刀流」後的體力與節奏調整困難。「特別是他以投手身份出賽後的隔日，打擊率幾乎都掉到1成以下。這或許顯示出投打兼修的身體疲勞與調整難度。」

不過日本棒球評論家小早川毅彥則認為，這波低潮並不全然是投手復出的結果。他指出，「像大谷這樣的一流打者，對手投捕會特別提防他的長打，常使用外角球與低角度的變化球對付他。」

「當大谷狀態不好時，他會硬拉這些球，導致頻繁出現一壘或二壘滾地球。其實這種狀況早在去年就出現過，並不全是身體狀況所致。」

值得肯定的是，大谷即使在打擊不穩的情況下，仍能藉由穩定的選球能力為球隊創造機會。他目前打擊率雖排在聯盟第22，但上壘率高達.382，位列全聯盟前五，依舊是不可忽視的攻勢發動機。

至於投手方面，大谷復出後狀況穩定，5場登板共投9局送出10次三振，自責分率僅1.00，為道奇投手陣穩定輸出。

報導也提到，若大谷能將擊球角度調整回5月時的水準（當時打擊率超過3成），讓滾地球轉為平飛或高飛球，尤其是更多擊向左外野的飛球，有望帶來打擊回溫與火力大爆發。

「7月14日的第一打席，大谷擊出了一記左外野大飛球，若在其他球場，很可能已經飛出全壘打牆。從擊球內容來看，他的狀態正逐漸回升。」

在明星賽前後獲得短暫休息的大谷翔平，將於7月18日（台灣時間19日）展開下半季賽程，外界也期待他的「八月逆襲」正式上演，再度點燃MVP話題。