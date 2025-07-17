運動雲

>

大谷翔平生日後陷打擊低潮　日球評揭8月反彈關鍵

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

剛滿31歲的洛杉磯道奇球星大谷翔平，近日在打擊表現上遭遇本季以來首波低潮。根據日媒《FRIDAY》報導，自7月5日生日之後至7月14日為止，他的打擊率僅維持在1成多，與上半季火燙表現相比明顯下滑，引發外界關注。

報導指出，大谷歷年來在6月通常會進入打擊巔峰期，但今年6月打擊率僅.265，甚至低於5月的水準。進入7月後，至今月打擊率僅為.186。雖然他仍以32轟暫居全聯盟全壘打王，但整體安打數偏少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名駐美記者分析，造成這波低潮的可能因素之一，是他重啟「二刀流」後的體力與節奏調整困難。「特別是他以投手身份出賽後的隔日，打擊率幾乎都掉到1成以下。這或許顯示出投打兼修的身體疲勞與調整難度。」

不過日本棒球評論家小早川毅彥則認為，這波低潮並不全然是投手復出的結果。他指出，「像大谷這樣的一流打者，對手投捕會特別提防他的長打，常使用外角球與低角度的變化球對付他。」

「當大谷狀態不好時，他會硬拉這些球，導致頻繁出現一壘或二壘滾地球。其實這種狀況早在去年就出現過，並不全是身體狀況所致。」

值得肯定的是，大谷即使在打擊不穩的情況下，仍能藉由穩定的選球能力為球隊創造機會。他目前打擊率雖排在聯盟第22，但上壘率高達.382，位列全聯盟前五，依舊是不可忽視的攻勢發動機。

至於投手方面，大谷復出後狀況穩定，5場登板共投9局送出10次三振，自責分率僅1.00，為道奇投手陣穩定輸出。

報導也提到，若大谷能將擊球角度調整回5月時的水準（當時打擊率超過3成），讓滾地球轉為平飛或高飛球，尤其是更多擊向左外野的飛球，有望帶來打擊回溫與火力大爆發。

「7月14日的第一打席，大谷擊出了一記左外野大飛球，若在其他球場，很可能已經飛出全壘打牆。從擊球內容來看，他的狀態正逐漸回升。」

在明星賽前後獲得短暫休息的大谷翔平，將於7月18日（台灣時間19日）展開下半季賽程，外界也期待他的「八月逆襲」正式上演，再度點燃MVP話題。

關鍵字： 大谷翔平打擊表現道奇球星低潮專家解析

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「7比0還打得這麼緊張！」平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

「7比0還打得這麼緊張！」平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

單局2失誤成敗因　林岳谷致歉懇請勿波及：請不要辱罵我的另一半

單局2失誤成敗因　林岳谷致歉懇請勿波及：請不要辱罵我的另一半

K湯為Kobe跌出前10抱不平　怒批歷史百大排名「你們怎麼了？」

K湯為Kobe跌出前10抱不平　怒批歷史百大排名「你們怎麼了？」

曾頌恩7局外野瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

曾頌恩7局外野瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

徐若熙300K締本土最速紀錄　曾子祐4安率雄鷹逆轉味全

徐若熙300K締本土最速紀錄　曾子祐4安率雄鷹逆轉味全

山本沒拍到合照被P進去　大谷翔平「畢冊式惡搞」超爆笑

山本沒拍到合照被P進去　大谷翔平「畢冊式惡搞」超爆笑

3屆全明星畢爾正式被太陽買斷　將加盟快艇簽2年約聯手哈登

3屆全明星畢爾正式被太陽買斷　將加盟快艇簽2年約聯手哈登

FOX評選MLB歷代最佳陣容！大谷翔平、鈴木一朗、佐佐木主浩上榜

FOX評選MLB歷代最佳陣容！大谷翔平、鈴木一朗、佐佐木主浩上榜

老東家反應援！陳俊秀笑喊沒在怕　打出好表現盼帶動學弟

老東家反應援！陳俊秀笑喊沒在怕　打出好表現盼帶動學弟

世大運開幕！陳弈通、楊亞依掌旗　台灣拚突破上屆境外最佳成績

世大運開幕！陳弈通、楊亞依掌旗　台灣拚突破上屆境外最佳成績

【薇帕颱風】最快明天生成將影響台灣天氣　下周又有熱帶系統接力

熱門新聞

「7比0還打得這麼緊張！」平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

單局2失誤成敗因　林岳谷致歉懇請勿波及：請不要辱罵我的另一半

K湯為Kobe跌出前10抱不平　怒批歷史百大排名「你們怎麼了？」

曾頌恩7局外野瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

徐若熙300K締本土最速紀錄　曾子祐4安率雄鷹逆轉味全

山本沒拍到合照被P進去　大谷翔平「畢冊式惡搞」超爆笑

讀者回應

﻿

熱門新聞

17比0打得這麼緊張！平野直指選手軟弱

2女友竟遭波及被罵 林岳谷失誤致歉

3K湯為Kobe跌出前10抱不平

4曾頌恩瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

5徐若熙300K締本土最速紀錄

最新新聞

1台韓已導入！日監督備戰WBC最擔心…

2暖！大谷翔平捐2500張床墊

3大谷生日後低潮　8月爆發靠這招？

4山本沒拍到被P合照　大谷惡搞超爆笑

5MLB歷代最佳陣容　大谷、朗神上榜！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

睽違386天奪MVP！　蘇智傑復出猛打：希望不是曇花一現

「就像當年在新莊季後賽」　餅總開心逆轉勝：帶給獅迷歡樂

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366