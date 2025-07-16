「7比0還打得這麼緊張！」平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

▲黃博多 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟16日雖以7比4擊敗樂天桃猿，但在前段大幅領先的情況下，後段仍讓對手追分，打得驚險。總教練平野惠一賽後坦言，「7比0的比賽還打得這麼緊張，其實不應該。」他也在賽後召開會議，希望大家能夠利用明星賽周沒有比賽的這段時間，好好調整、繼續前進。

「最近有幾場該贏卻沒贏下來，有人是表現不如預期，也有不少人心裡抱持著悔恨、不甘心。」平野今晚利用賽後時間召集大家，「雖然接下來有明星賽，有人要去參加，有人留在台中或到屏東調整，但不是比賽空檔就當成放假，這段期間還是要好好思考如何提升自己。」

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今晚能贏，蔡齊哲後援踩住煞車相當關鍵，平野直言他表現相當亮眼，「這兩天對手後段都在追分，蔡齊哲最近真的表現很好，今天也幫了球隊很大的忙。」

話鋒一轉，平野直言，即便領先7分，球隊仍讓比賽充滿變數，這樣的內容不夠理想，「7分也不是一定要壓到零分，但應該要有自信、該展現的東西就要拿出來，結果看起來，選手呈現出比較軟弱的一面。」

對於先發投手黃博多此役表現，平野表示，雖然最終繳出6局無失分的好數據，但內容其實還有很多地方需要修正。

「他今天投得太過慎重，節奏不夠好、用球數偏多。」平野指出，身為先發投手，內容應該可以更好，要考慮整體調度效益，幫助牛棚、幫助球隊，這才是完整的先發角色。

結束自6月12日以來的勝投空窗期，黃博多賽後仍保持平穩語氣，「每次上場我都盡力和打者對決、搶好球數，知道對方狀況很好，所以要拿出最好表現。很高興今天的結果是好的，也幫助球隊贏球。」

此役他投出個人職業生涯最多用球數，但黃博多表示身體狀況不錯，「賽前有特別在訓練中讓手臂壓力不要那麼大，這幾場感覺身體越來越好、投球節奏也越來越順。」

儘管勝投來得晚，他仍保持正面心態，「本來就會有時好時壞，低潮是棒球的一部分，結果不是我能控制的，但我一直以來的心態沒變，就是盡全力幫助球隊。」

黃博多也提到此戰多虧守備製造3次雙殺，直言守備是他最大信心來源，「我相信隊友守得下來，所以我只要專注丟好球。他們的守備這麼好，我就能更勇敢去對決打者。」