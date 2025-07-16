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睽違386天奪MVP！蘇智傑復出猛打：希望不是曇花一現

記者楊舒帆／新北報導

統一獅16日借用新莊球場作為主場迎戰富邦悍將，蘇智傑睽違近兩個月重返一軍即繳出猛打賞，並睽違386天再次獲選MVP。對於借用他隊主場，蘇智傑表示：「球迷換到內野觀戰，沒特別想太多，平常外野的球迷也都很熱情。」

▲蘇智傑。（圖／統一獅提供）

▲蘇智傑。（圖／統一獅提供）

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蘇智傑第一打席就敲出安打，第二打席觸身球保送，靠隊友推進回本壘得分。關鍵7局下，邱智呈靠失誤上壘後，他再敲出安打帶動反攻，全場繳出3支安打、2得分的亮眼成績。

談到傷後調整歸隊的歷程，蘇智傑表示：「雖然在二軍遇到下雨，實戰場次不多，但還是有抓回一點感覺，就用這樣的感覺面對正式比賽。」他也坦言目前距離最佳狀態仍有落差，「希望不是曇花一現，能每天都有好表現，幫助球隊。」

對於復出後的心情調整，蘇智傑說：「回來當然會想要有好表現，但受傷是無法預期的，心情上會比較低落一些，但仍專注在過程，無論好壞都不要太在意。」

上一次獲選MVP已是2023年6月25日，蘇智傑坦言：「保持平常心，明天又是新的開始，希望可以維持好表現。」此戰新莊主場吸引10,132位球迷進場，蘇智傑也感謝表示：「不管在哪裡，他們都願意為我們加油，真的很謝謝他們。」

關鍵字： 棒球統一獅蘇智傑MVP新莊球場

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