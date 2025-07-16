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莎菈與江坤宇「專屬暗號」趣味互動曝光　笑稱：不只他啦！

▲▼ 江坤宇 。（圖／記者王真魚攝）

▲江坤宇 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟打擊教練莎菈經常被捕捉到與「小可愛」江坤宇之間的趣味互動，連江坤宇都笑說，兩人有「專屬暗號」。對此，莎菈也笑回，「不只有坤宇啦，像子賢、韋盛，還有林吳晉瑋，我和他們也都有自己的小互動！」

為了拉近與球員的距離，莎菈常常發想各種小遊戲。6月初，她就曾被拍到在場邊和江坤宇玩起擊掌遊戲，氣氛輕鬆又歡樂。昨天下午賽前，兩人又在場邊上演特定手勢打招呼，最後俏皮地一起比出愛心。江坤宇笑說，「好像只有看到莎菈，才會這樣跟我玩。」

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不過莎菈也補充，這樣的小儀式並不只屬於坤宇，「他們每個人都很可愛，這些互動都是自然而然產生的。」
除了互動有趣，江坤宇透露，平時相當感謝莎菈在場上的提醒與協助，「她會分享一些場上的細節，讓我更清楚自己該注意的地方。」

對於江坤宇的表現，莎菈給出高度評價，「他的守備總是能帶給球隊安定感。如果我是投手，也會希望有他或東華這樣的後盾，他們的守備真的是加分。」

在打擊方面，她也不吝讚美，「坤宇的打擊總是能擊出紮實的平飛球，表現甚至有些超乎我的預期。」

而在場下，莎菈更展現親和一面，會用台語和球員們「練肖話」。她笑說，「有些話可能鏡頭前不太適合！我從春訓開始學台語，主要是為了更快溝通、讓翻譯更順，現在比較傾向學一些令人會心一笑的台語。」

關鍵字： 互動趣味笑容棒球教練中信兄弟樂天桃猿江坤宇

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