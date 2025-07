經典賽招募戰力！郭泓志與龍仔持棒合影　蔡其昌：關公面前耍大刀

▲龍(Jonathon Long)、郭泓志。截自蔡其昌Threads



記者胡冠辰/綜合報導

為了強化2026世界棒球經典賽中華隊的陣容,中華職棒會長蔡其昌與前旅美投手郭泓志近日前往美國,親自招募三位具台灣血統的美籍球員:卡洛爾(Corbin Carroll)、費爾柴德(Stuart Fairchild)與龍(Jonathon Long);郭泓志也在當地與龍仔相見歡,並留下合影紀念。

Jonathon Long enters the Top 10 1B Prospects list with Nick Kurtz graduating. Scouting report, video and more on the #Cubs ' 23-year-old with 76 hits in 67 games at Triple-A this year: https://t.co/6INnA73bCJ pic.twitter.com/GRacA7Huq8

蔡其昌在社群平台上分享兩人的合照時幽默寫道:「看著小郭拿著球棒在Long面前揮舞,有點像關公面前耍大刀,我就問,小郭你現在是要教Long打擊嗎?要打的話就來明星賽打!」

這篇文章一出也引來球迷吐槽,紛紛留言:「郭董可是台灣第一位在大聯盟開轟的投手」、「目前龍哥還沒開轟,郭董暫時領先」、「郭董有資格!還會甩棒」。

事實上,早年在大聯盟國聯時期,投手仍需自行打擊,郭泓志職業生涯累積36打席、27打數,共擊出5支安打,其中包括兩支二壘安打與一發全壘打。

2007年效力洛杉磯道奇期間,郭泓志曾在比賽中以「背靠背靠背」方式敲出台灣球員在大聯盟的首支全壘打,那次霸氣的甩棒至今仍令球迷印象深刻。

Long-ballin’



Cubs No. 11 prospect Jonathon Long had himself a three-hit night on Saturday coming a triple shy of the cycle. Long, a 2024 Solar Sox, is batting .370 in the month of July and four homers away from a career-high pic.twitter.com/zkLMktpYIj