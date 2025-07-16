經典賽招募戰力！郭泓志與龍仔持棒合影　蔡其昌：關公面前耍大刀

▲龍（Jonathon Long）、郭泓志。截自蔡其昌Threads



記者胡冠辰／綜合報導

為了強化2026世界棒球經典賽中華隊的陣容，中華職棒會長蔡其昌與前旅美投手郭泓志近日前往美國，親自招募三位具台灣血統的美籍球員：卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）與龍（Jonathon Long）；郭泓志也在當地與龍仔相見歡，並留下合影紀念。

Jonathon Long enters the Top 10 1B Prospects list with Nick Kurtz graduating.



Scouting report, video and more on the #Cubs' 23-year-old with 76 hits in 67 games at Triple-A this year: https://t.co/6INnA73bCJ pic.twitter.com/GRacA7Huq8 [廣告]請繼續往下閱讀... June 20, 2025

蔡其昌在社群平台上分享兩人的合照時幽默寫道：「看著小郭拿著球棒在Long面前揮舞，有點像關公面前耍大刀，我就問，小郭你現在是要教Long打擊嗎？要打的話就來明星賽打！」

這篇文章一出也引來球迷吐槽，紛紛留言：「郭董可是台灣第一位在大聯盟開轟的投手」、「目前龍哥還沒開轟，郭董暫時領先」、「郭董有資格！還會甩棒」。

事實上，早年在大聯盟國聯時期，投手仍需自行打擊，郭泓志職業生涯累積36打席、27打數，共擊出5支安打，其中包括兩支二壘安打與一發全壘打。

2007年效力洛杉磯道奇期間，郭泓志曾在比賽中以「背靠背靠背」方式敲出台灣球員在大聯盟的首支全壘打，那次霸氣的甩棒至今仍令球迷印象深刻。

Long-ballin’



Cubs No. 11 prospect Jonathon Long had himself a three-hit night on Saturday coming a triple shy of the cycle. Long, a 2024 Solar Sox, is batting .370 in the month of July and four homers away from a career-high pic.twitter.com/zkLMktpYIj — MLB's Arizona Fall League (@MLBazFallLeague) July 13, 2025

目前23歲的龍是小熊隊3A陣中的一壘手，本季出賽88場，敲出14發全壘打、61分打點，打擊率高達0.323，整體攻擊指數（OPS）來到0.914，表現亮眼。

根據大聯盟官網資料，龍在小熊農場排名第11，預期有機會在2026年晉升大聯盟舞台，屆時也有望成為中華隊的重要戰力。