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全明星賽上「開麥」登板　克蕭樂在其中「這真的太棒了」

▲洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2025大聯盟明星賽於台灣時間16日在亞特蘭大盛大登場，生涯11度入選的道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）不僅以「傳奇之選」（Legend Pick）的身份重返榮耀舞台，更在全球轉播中戴上麥克風與主播即時互動，為比賽增添不少趣味與溫度。

這次全明星賽克蕭在第2局登板，他戴上麥克風與FOX體育團隊即時對話，「跟你們講話真的好怪啊，我的天啊，」克蕭笑說。

這場亮相也象徵克蕭全新里程碑，前陣子他剛完成生涯3000次三振，成為MLB史上第20位達標的投手，並由聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）親自選為「傳奇之選」參加全明星賽；這是該獎項自2022年普荷斯（Albert Pujols）與卡布雷拉（Miguel Cabrera）後首度頒發。

「我最初的反應是，你永遠不會想要佔了別人的位置，或變成一種噱頭，你希望自己是實至名歸的參與其中，」克蕭接著坦言。

「當我了解到我並沒有佔到別人的名額，這是所謂的傳奇之選後，雖然有點不自在，但現在回頭看，真的很棒，我很高興能夠與家人、小孩一起分享這一切，真是太好了。」

克蕭在比賽中對決2位全壘打大賽冠軍，水手鐵捕羅里（Cal Raleigh，2025）與藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr，2023），克蕭都順利解決。

「我要快速來點火球了，」克蕭在投球中預告，結果第一球就讓羅里打出平飛球出局，此外他還稱讚左外野手塔克（Kyle Tucker）的美技撲接：「那撲接太狂了，太帥了。」

隨後他與小葛雷諾鏖戰5球，在2好2壞時用滑球讓對手三振出局，克蕭笑說：「這可能是我今晚的最後一位打者了，剛剛那球多快？91哩？好吧，有抓到就好，好，來點火球再見，」看到小葛雷諾沒揮棒後，克蕭又補一句：「哦，對啦，正中紅心，還好他沒揮。」

退場時，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）將比賽用球交給克蕭並說：「這顆球是你的，拿去留念吧。」

值得一提的是，克蕭在比賽中還與轉播室內的名人堂投手史摩茲（John Smoltz）互動；克蕭：「你想看什麼球？，史摩茲，你說啊。」

史摩茲回應：「來個卡特球或內角滑球，」克蕭接著答「我不會投卡特球啦，史摩茲。」

場下，克蕭也展現傳承精神，他在國聯休息室被總教練指定賽前向隊友致詞，雖自稱「永遠不會自願做這件事」，但仍回憶當年與哈樂戴（Roy Halladay）、李（Cliff Lee）等傳奇前輩共處的感動。

「我想大家都知道，全明星賽對球員來說有時候真的不輕鬆，」克蕭說，有很多奔波、壓力、混亂、家庭的事……但它是有意義的，對這項運動有影響力，我們擁有各項運動中最棒的全明星賽，產品最優質，來到這裡，並意識到自己在棒球界的責任，真的很重要。」

克蕭生涯累積11次全明星入選，僅次於史潘（Warren Spahn，14 次）、里維拉（Mariano Rivera，13 次）與席佛（Tom Seaver，12 次）。

「我老啦，待很久了吧，我真的覺得能參加全明星賽是件很特別的事，我還記得第一次入選的那種感覺，而多年來這份感動一直沒有改變，」克蕭最後說，「我從不視這為理所當然，這真的很棒，老實說，我本來就不該還在這裡，也許這真的會是我的最後一場全明星賽，這一晚真的太棒、太特別了。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

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