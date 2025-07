全明星賽上「開麥」登板　克蕭樂在其中「這真的太棒了」

▲洛杉磯道奇傳奇左投克蕭(Clayton Kershaw)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

2025大聯盟明星賽於台灣時間16日在亞特蘭大盛大登場,生涯11度入選的道奇傳奇左投克蕭(Clayton Kershaw)不僅以「傳奇之選」(Legend Pick)的身份重返榮耀舞台,更在全球轉播中戴上麥克風與主播即時互動,為比賽增添不少趣味與溫度。

這次全明星賽克蕭在第2局登板,他戴上麥克風與FOX體育團隊即時對話,「跟你們講話真的好怪啊,我的天啊,」克蕭笑說。

這場亮相也象徵克蕭全新里程碑,前陣子他剛完成生涯3000次三振,成為MLB史上第20位達標的投手,並由聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)親自選為「傳奇之選」參加全明星賽;這是該獎項自2022年普荷斯(Albert Pujols)與卡布雷拉(Miguel Cabrera)後首度頒發。

「我最初的反應是,你永遠不會想要佔了別人的位置,或變成一種噱頭,你希望自己是實至名歸的參與其中,」克蕭接著坦言。

「當我了解到我並沒有佔到別人的名額,這是所謂的傳奇之選後,雖然有點不自在,但現在回頭看,真的很棒,我很高興能夠與家人、小孩一起分享這一切,真是太好了。」

克蕭在比賽中對決2位全壘打大賽冠軍,水手鐵捕羅里(Cal Raleigh,2025)與藍鳥小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr,2023),克蕭都順利解決。

「我要快速來點火球了,」克蕭在投球中預告,結果第一球就讓羅里打出平飛球出局,此外他還稱讚左外野手塔克(Kyle Tucker)的美技撲接:「那撲接太狂了,太帥了。」

隨後他與小葛雷諾鏖戰5球,在2好2壞時用滑球讓對手三振出局,克蕭笑說:「這可能是我今晚的最後一位打者了,剛剛那球多快?91哩?好吧,有抓到就好,好,來點火球再見,」看到小葛雷諾沒揮棒後,克蕭又補一句:「哦,對啦,正中紅心,還好他沒揮。」

退場時,道奇教頭羅伯斯(Dave Roberts)將比賽用球交給克蕭並說:「這顆球是你的,拿去留念吧。」

值得一提的是,克蕭在比賽中還與轉播室內的名人堂投手史摩茲(John Smoltz)互動;克蕭:「你想看什麼球?,史摩茲,你說啊。」

史摩茲回應:「來個卡特球或內角滑球,」克蕭接著答「我不會投卡特球啦,史摩茲。」

場下,克蕭也展現傳承精神,他在國聯休息室被總教練指定賽前向隊友致詞,雖自稱「永遠不會自願做這件事」,但仍回憶當年與哈樂戴(Roy Halladay)、李(Cliff Lee)等傳奇前輩共處的感動。

「我想大家都知道,全明星賽對球員來說有時候真的不輕鬆,」克蕭說,有很多奔波、壓力、混亂、家庭的事……但它是有意義的,對這項運動有影響力,我們擁有各項運動中最棒的全明星賽,產品最優質,來到這裡,並意識到自己在棒球界的責任,真的很重要。」

Clayton Kershaw got two quick outs, including a strikeout, in the All-Star Game.



He was mic'd up and joking the entire time.



He then left to a standing ovation and a bunch of high fives in the dugout.



What a moment for the Dodgers future Hall of Famer.pic.twitter.com/RhyeEspt2u