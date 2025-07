「中國約基奇」楊瀚森夏季聯賽表現全能　NBA記者看好他邁向頂尖

Blazers first-round pick Yang Hansen continues to impress in #NBA2KSummerLeague action! ???? 15 points ???? 4 rebounds ???? 3 triples ???? 2 blocks pic.twitter.com/QLGnVSa6rQ

記者游郁香/綜合報導

被陸媒譽為「中國約基奇(Nikola Jokic)」的楊瀚森,上個月出乎意料成為NBA首輪第16順位新秀,這位216公分長人今(16)日在夏季聯賽代表拓荒者出戰鵜鶘,他以13投6中攻下15分、3籃板、2助攻、1抄截、2阻攻的全能數據,他自認表現不夠好,但NBA記者韋納(David Weiner)給他好評。

年僅20歲的楊瀚森上季效力於CBA青島雄鷹,憑藉在聯合試訓表現搶眼,選秀順位飆升,原被多家美媒預估為「次輪中段」新秀的他,爆冷擠進首輪。拓荒者總管克羅寧(Joe Cronin)強調,球隊已觀察這位中國籍長人兩年,不是「臨時起意」才選他。

Lots of Yang Hansen fans in the crowd tonight showing support after Portland's win ???? pic.twitter.com/9yz8sFAm9g