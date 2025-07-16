「中國約基奇」楊瀚森夏季聯賽表現全能　NBA記者看好他邁向頂尖

Blazers first-round pick Yang Hansen continues to impress in #NBA2KSummerLeague action!



???? 15 points

???? 4 rebounds

???? 3 triples

???? 2 blocks pic.twitter.com/QLGnVSa6rQ — NBA (@NBA) July 16, 2025

記者游郁香／綜合報導

被陸媒譽為「中國約基奇（Nikola Jokic）」的楊瀚森，上個月出乎意料成為NBA首輪第16順位新秀，這位216公分長人今（16）日在夏季聯賽代表拓荒者出戰鵜鶘，他以13投6中攻下15分、3籃板、2助攻、1抄截、2阻攻的全能數據，他自認表現不夠好，但NBA記者韋納（David Weiner）給他好評。

年僅20歲的楊瀚森上季效力於CBA青島雄鷹，憑藉在聯合試訓表現搶眼，選秀順位飆升，原被多家美媒預估為「次輪中段」新秀的他，爆冷擠進首輪。拓荒者總管克羅寧（Joe Cronin）強調，球隊已觀察這位中國籍長人兩年，不是「臨時起意」才選他。

Lots of Yang Hansen fans in the crowd tonight showing support after Portland's win ???? pic.twitter.com/9yz8sFAm9g [廣告]請繼續往下閱讀... July 16, 2025

楊瀚森今日迎來第3場夏季聯賽賽事，他先發上陣打了27分鐘，13投6中貢獻15分、3籃板、2助攻，外帶1抄截、2阻攻，展現攻守俱佳的潛力。前兩場他分別拿下10分、4籃板、5助攻、3阻攻，以及10分、5籃板、3助攻和1阻攻，整體表現穩定。

▲「中國版約基奇」楊瀚森今年首輪第16順位驚奇中選 。（圖／達志影像／美聯社）

賽後他與總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）握手時謙虛表示，「是我不好，我做得不夠好。」畢拉普斯則笑回，「沒事，你做得很好。」

NBA火箭記者韋納給楊瀚森表現好評，「他是一位非常出色的掩護者。一旦他進一步提升自己的移動能力，在這方面他有可能成為頂尖球員。」

中國《北青體育》則指出，楊瀚森此戰曾在第1節末和第2節初遭奎因（Derik Queen）多次單打得分，還出現一次進攻犯規，並在短時間內3投不中，「但他下場調整後迅速找回節奏，關鍵時刻獲教練信任留在場上，並做出實質貢獻。甚至在對手技術犯規後，他仍笑著鼓掌、展現穩定心態，最後階段對自己一次犯規不滿的表現也顯示出自我要求，態度成熟。」