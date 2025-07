準備萬全卻沒上場機會　阿隆索錯過全壘打延長戰形容自己像個「終結者」

▲紐約大都會重砲阿隆索(Pete Alonso)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

紐約大都會重砲阿隆索(Pete Alonso)自第3局起為國聯替補出賽明星賽,他在6局下半轟出一支石破天驚的3分砲,幫助球隊建立領先優勢。雖然表現搶眼,但阿隆索最終卻與MVP殊榮無緣;在史上首次採用「全壘打大賽延長制」的賽事決勝中,他更連出場機會都未獲得,賽後也形容感覺自己就像是「終結者投手」。

本屆明星賽阿隆索在第3局接替弗里曼(Freddie Freeman)鎮守一壘,6局下半他在無人出局、一三壘有人的第二打席面對布比奇(Kris Bubic)時,逮中高角度速球,豪氣揮棒將球送上右外野看台,一棒灌進3分,助國聯取得5比0領先。

這一轟不僅是阿隆索生涯在明星賽的首支全壘打,也是繼2006年萊特(David Wright)之後,大都會球員睽違19年再度於明星賽開轟。

「對我來說,那一轟比任何一次全壘打大賽冠軍還有價值,這真的是個非常特別的瞬間,所以能夠以這樣的方式完成,我感到非常驕傲,真的太棒了!」阿隆索賽後受訪時激動表示。

對比明星賽與全壘打大賽的不同,阿隆索接著提及,在正式比賽中能從認真想壓制打者的投手手中開轟,才真正有價值:「全壘打大賽說到底就像是打擊練習而已,對吧?但今天我面對的是那些真槍實彈、真的想把我解決的投手,這不是甜甜圈球,而是真實對決,我能在這樣的比賽中轟出全壘打,這才是最特別的地方,畢竟能站上這個舞台的,都是各聯盟最頂尖的選手。」

隨著比賽進入第9局,美聯展開猛烈反攻,將比分追成6比6,賽事首次啟動自2022年導入的「全壘打大賽延長制」;兩隊教練各派三名選手,每人3次揮棒機會,比拚全壘打總數決勝。

首回合美聯代表魯克(Brent Rooker)擊出2轟,國聯史托沃斯(Kyle Stowers)打出1轟,次輪亞羅薩雷納(Randy Arozarena)扛出1轟,當時美聯3比1領先。

沒想到接替登場的國聯重砲舒瓦伯(Kyle Schwarber)在3次揮擊機會全部擊出全壘打,國聯4比3反超,美聯決勝輪上場的阿蘭達(Jonathan Aranda)3揮0轟沒能將比賽扳平,國聯因此提前勝出,連阿隆索都無須上場。

"That beats any Derby win. That's really special for me."



Pete Alonso says he was "stoked" to hit a home run in the All-Star Game: pic.twitter.com/A1fdBlX7yF