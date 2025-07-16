準備萬全卻沒上場機會　阿隆索錯過全壘打延長戰形容自己像個「終結者」

▲紐約大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）自第3局起為國聯替補出賽明星賽，他在6局下半轟出一支石破天驚的3分砲，幫助球隊建立領先優勢。雖然表現搶眼，但阿隆索最終卻與MVP殊榮無緣；在史上首次採用「全壘打大賽延長制」的賽事決勝中，他更連出場機會都未獲得，賽後也形容感覺自己就像是「終結者投手」。

本屆明星賽阿隆索在第3局接替弗里曼（Freddie Freeman）鎮守一壘，6局下半他在無人出局、一三壘有人的第二打席面對布比奇（Kris Bubic）時，逮中高角度速球，豪氣揮棒將球送上右外野看台，一棒灌進3分，助國聯取得5比0領先。

這一轟不僅是阿隆索生涯在明星賽的首支全壘打，也是繼2006年萊特（David Wright）之後，大都會球員睽違19年再度於明星賽開轟。

「對我來說，那一轟比任何一次全壘打大賽冠軍還有價值，這真的是個非常特別的瞬間，所以能夠以這樣的方式完成，我感到非常驕傲，真的太棒了！」阿隆索賽後受訪時激動表示。

對比明星賽與全壘打大賽的不同，阿隆索接著提及，在正式比賽中能從認真想壓制打者的投手手中開轟，才真正有價值：「全壘打大賽說到底就像是打擊練習而已，對吧？但今天我面對的是那些真槍實彈、真的想把我解決的投手，這不是甜甜圈球，而是真實對決，我能在這樣的比賽中轟出全壘打，這才是最特別的地方，畢竟能站上這個舞台的，都是各聯盟最頂尖的選手。」

Pete Alonso is getting ready for a potential #AllStarGame swing-off pic.twitter.com/oD6owzeFfg — MLB (@MLB) July 16, 2025

隨著比賽進入第9局，美聯展開猛烈反攻，將比分追成6比6，賽事首次啟動自2022年導入的「全壘打大賽延長制」；兩隊教練各派三名選手，每人3次揮棒機會，比拚全壘打總數決勝。

首回合美聯代表魯克（Brent Rooker）擊出2轟，國聯史托沃斯（Kyle Stowers）打出1轟，次輪亞羅薩雷納（Randy Arozarena）扛出1轟，當時美聯3比1領先。

沒想到接替登場的國聯重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）在3次揮擊機會全部擊出全壘打，國聯4比3反超，美聯決勝輪上場的阿蘭達（Jonathan Aranda）3揮0轟沒能將比賽扳平，國聯因此提前勝出，連阿隆索都無須上場。

"That beats any Derby win. That's really special for me."



Pete Alonso says he was "stoked" to hit a home run in the All-Star Game: pic.twitter.com/A1fdBlX7yF — SNY (@SNYtv) July 16, 2025

阿隆索也坦率笑談這段插曲，「說實話，我覺得自己就像個終結者投手，你準備好要進場了，結果聽到：啊，場上的人雙殺結束這局了，你沒機會了，大概就是那種感覺。我真的準備得很好，但最後是舒瓦伯搞定了一切，讓我們輕鬆贏球。」

阿隆索隨後也對舒瓦伯的超水準表現不吝讚賞：「舒瓦伯真的太猛了，最後那段時間，他真的秀了一把，我當時還在打擊籠裡做揮棒練習，但他每打一發出牆，我就會喊好耶，舒瓦伯！’因為現在我們是隊友，我當然會以隊友身分替他加油，那真是太棒了！」

對於首次登場的全壘打延長賽制，阿隆索表示高度認可：「我覺得這規則真的很有趣，全場的人都超級興奮，大家真的玩得很開心。」

最後阿隆索再度稱讚舒瓦伯的危險性，令人不敢掉以輕心：「他是個危險人物，不管什麼情況、什麼時機，他永遠是個威脅，不管他的狀況怎麼樣，對手總是會怕他，當我在守一壘時，我總是會特別注意他，他真的總是那麼可怕。」