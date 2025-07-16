上屆跆拳道銀牌黃映瑄再戰世大運　拚獎牌兼當攝影師

▲上屆銀牌黃映瑄（中）再戰世大運，拚獎牌兼當攝影師 。（圖／查爾斯運動行銷提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

我國跆拳道好手黃映瑄昨（15日）晚隨中華代表隊從桃園國際機場啟程，飛往德國萊茵-魯爾都會區，備戰即將於17日凌晨開幕的世界大學運動會。身為上屆成都世大運跆拳道女子46公斤級銀牌得主，她此行已做足準備，盼能在德國賽場再為台灣爭光。

黃映瑄即將迎來個人第2次世大運之旅，相較初登場時的青澀，她這回顯得更加沉穩。她回憶初次在成都出賽的感動，「跟單項比賽很不一樣，世大運的氣氛熱鬧很多，那種感覺真的很棒，這次希望自己可以好好感受。」

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為了迎戰本屆賽事，她積極調整身心狀態，無論是技術、體能還是心理層面，都在教練團與隊友協助下達到最佳狀態，「雖然比賽的勝負很難說，但我能做的就是把自己準備好，希望自己可以在場上發揮出最好的一面。」

除了選手身分，黃映瑄此行還多了一個特別任務—化身攝影師。熱愛攝影的她特別帶了相機同行，打算捕捉隊友們在世大運場內外的精彩時刻，「我的比賽比較早結束，結束後我希望能幫隊友們拍下好看的照片，為大家紀錄下世大運的珍貴畫面，也為我們留下美好的回憶。」

在成都世大運中，黃映瑄的表現令人印象深刻，經歷兩年的淬鍊與提升，黃映瑄技術更加成熟、心態更趨穩定。這次再度披上國家戰袍出征，期待她能踢出更加亮眼的成績，朝金牌榮耀邁進。