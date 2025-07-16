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全壘打PK戰未見大谷翔平身影？　羅伯茲：他早就回家啦！

▲大谷翔平明星賽首打席敲安建功。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2025大聯盟明星賽於台灣時間16日在亞特蘭大盛大登場，洛杉磯道奇巨星大谷翔平以國聯「第一棒、指定打擊」身份先發登場，總計今天大谷2打數1安打，賽後國聯主帥羅伯茲（Dave Roberts）被問及為何不讓大谷翔平參加全壘打PK戰時，羅伯茲笑著回應道：「翔平早就回家啦！」

在正規9局雙方打成6比6平手的情況下，MLB史上首次啟用「延長賽特別規則」，以全新形式的「揮棒決勝」（Swing-Off）一決勝負，最終國聯4比3擊敗美聯，將明星賽總戰績改寫為45勝48敗2和。

在賽後受訪時，國聯主帥羅伯茲表示參與「Swing-Off」的球員名單必須賽前先行申報，包括3名正選與1名備用；被問及為何不讓大谷翔平參戰時，羅伯茲笑著回應：「翔平早就回家啦」

原來，許多明星賽球員為了儘早返回母隊準備後半季比賽，會在比賽中途離場，據了解，大谷此役結束後未著球衣，而是穿著西裝現身受訪，當時隨行的還有愛妻真美子、四月出生的長女與愛犬Decopin，顯示他已準備離開球場，無法參加臨時加開的「揮棒決勝」。

關鍵字： MLB全明星賽洛杉磯道奇大谷翔平

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