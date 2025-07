全壘打PK戰未見大谷翔平身影？　羅伯茲：他早就回家啦！

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

2025大聯盟明星賽於台灣時間16日在亞特蘭大盛大登場,洛杉磯道奇巨星大谷翔平以國聯「第一棒、指定打擊」身份先發登場,總計今天大谷2打數1安打,賽後國聯主帥羅伯茲(Dave Roberts)被問及為何不讓大谷翔平參加全壘打PK戰時,羅伯茲笑著回應道:「翔平早就回家啦!」

Doc and the National League squad secure the W! #AllStarGame pic.twitter.com/H7nt8u0dpT