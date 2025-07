舒瓦伯明星賽「3揮3轟」奪MVP　嗨喊：超級興奮又有趣

▲舒瓦伯(Kyle Schwarber)奪明星賽MVP。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

2025大聯盟明星賽台灣時間16日上午於亞特蘭大勇士主場登場,費城費城人當家重砲舒瓦伯(Kyle Schwarber)以驚人的3連轟率領國聯在史上首次以「全壘打大賽決勝」的賽制中逆轉勝出,最終榮膺MVP。

Kyle Schwarber is the 2025 Ted Williams #AllStarGame MVP! pic.twitter.com/HN01iIQkLw

本場明星賽正規9局結束後雙方戰成6比6平手,根據MLB特別規定,若比賽在9局後仍未分勝負,將不以延長賽進行,而是改以全壘打大賽一決勝負,這也是MLB全明星賽史上首度實施此賽制。

美聯派出運動家強打魯克(Brent Rooker)、水手亞羅薩雷納(Randy Arozarena)以及阿蘭達(Jonathan Aranda);國聯則是史托沃斯(Kyle Stowers)、舒瓦伯還有阿隆索(Pete Alonso)。

#AllStarGame Swing-off

AL - 3

NL - 4



Kyle Schwarber GIVES THE NL THE LEAD! pic.twitter.com/NPZJciVTYn