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舒瓦伯明星賽「3揮3轟」奪MVP　嗨喊：超級興奮又有趣

▲舒瓦伯（Kyle Schwarber）奪明星賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

▲舒瓦伯（Kyle Schwarber）奪明星賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2025大聯盟明星賽台灣時間16日上午於亞特蘭大勇士主場登場，費城費城人當家重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）以驚人的3連轟率領國聯在史上首次以「全壘打大賽決勝」的賽制中逆轉勝出，最終榮膺MVP。

本場明星賽正規9局結束後雙方戰成6比6平手，根據MLB特別規定，若比賽在9局後仍未分勝負，將不以延長賽進行，而是改以全壘打大賽一決勝負，這也是MLB全明星賽史上首度實施此賽制。

美聯派出運動家強打魯克（Brent Rooker）、水手亞羅薩雷納（Randy Arozarena）以及阿蘭達（Jonathan Aranda）；國聯則是史托沃斯（Kyle Stowers）、舒瓦伯還有阿隆索（Pete Alonso）。

首回合美聯代表魯克擊出2轟，國聯史托沃斯打出1轟，次輪亞羅薩雷納扛出1轟，當時美聯3比1領先，沒想到接替登場的國聯重砲舒瓦伯在3次揮擊機會全部擊出全壘打，國聯4比3反超，美聯決勝輪上場的阿蘭達3揮0轟沒能將比賽扳平，國聯因此提前勝出，連阿隆索都無須上場；比賽結束瞬間，國聯總教練羅伯茲（Dave Roberts）興奮衝出休息區，雙手高舉歡慶勝利。

舒瓦伯此次雖以代打身份出場，僅留下2打數無安打1次保送的成績，但憑藉延長賽中的驚人表現榮膺MVP；賽後他受訪時開心表示：「真的很興奮，也很開心，能以費城人代表身份參加全明星賽已經很榮幸，得獎更是錦上添花。」

談到全壘打大賽，舒瓦伯接著坦言：「我沒有刻意去想要打全壘打，因為後面還有像阿隆索那樣的強打，我只是盡量不要想太多，結果能以這種方式結束，真的很完美。」

對於三連轟引爆全場氣氛，舒瓦伯感動提及：「隊友們的歡呼讓我非常開心，平常我們是對手，今天大家在一起為彼此加油，這樣的體驗真的很珍貴。」

最後他也談到這次全明星賽的交流體驗：「我跟很多球員聊天，甚至見到好一陣子沒碰面的朋友，這次活動真的很棒、非常享受，是一次難忘的回憶。」

關鍵字： MLB全明星賽

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