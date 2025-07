舒瓦伯連轟3發秀怪力　MLB全明星賽史上首見延長全壘打賽國聯奪勝

▲舒瓦伯(Kyle Schwarber)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

2025大聯盟明星賽台灣時間16日上午於亞特蘭大勇士主場登場,本屆全明星賽最大亮點莫過於比賽進入9局後仍以6比6平手,MLB史上首度啟用「全壘打大賽制延長賽」的特別規則,最終國聯明星隊靠著舒瓦伯(Kyle Schwarber)次輪3揮3轟的瘋狂表現,以4比3擊敗美聯奪勝,創下歷史新紀錄。

#AllStarGame Swing-off

AL - 3

NL - 4



Kyle Schwarber GIVES THE NL THE LEAD! pic.twitter.com/NPZJciVTYn