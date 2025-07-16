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舒瓦伯連轟3發秀怪力　MLB全明星賽史上首見延長全壘打賽國聯奪勝

▲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

▲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2025大聯盟明星賽台灣時間16日上午於亞特蘭大勇士主場登場，本屆全明星賽最大亮點莫過於比賽進入9局後仍以6比6平手，MLB史上首度啟用「全壘打大賽制延長賽」的特別規則，最終國聯明星隊靠著舒瓦伯（Kyle Schwarber）次輪3揮3轟的瘋狂表現，以4比3擊敗美聯奪勝，創下歷史新紀錄。

明星賽「全壘打決勝制」是指當比賽進入9局後仍未分勝負，根據特別規定，兩聯盟將各自由總教練選出3位打者進行「全壘打PK賽」，每名選手有3次揮棒機會，目標是比拚哪隊擊出最多支全壘打，總數較高的即獲勝。

美聯派出運動家強打魯克（Brent Rooker）、水手亞羅薩雷納（Randy Arozarena）以及阿蘭達（Jonathan Aranda）；國聯則是史托沃斯（Kyle Stowers）、舒瓦伯還有阿隆索（Pete Alonso）。

首回合美聯代表魯克擊出2轟，國聯史托沃斯打出1轟，次輪亞羅薩雷納扛出1轟，當時美聯3比1領先，沒想到接替登場的國聯重砲舒瓦伯在3次揮擊機會全部擊出全壘打，國聯4比3反超，美聯決勝輪上場的阿蘭達3揮0轟沒能將比賽扳平；最終國聯靠著舒瓦伯「3揮3轟」的瘋狂表現以4比3收下比賽，喜迎逆轉勝。

關鍵字： MLB全明星賽

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