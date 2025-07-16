「怪物新秀」明星賽飆163.8公里火球完美壓制　嗨喊：感覺就像夢一樣

▲釀酒人23歲「怪物新秀」米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2025年大聯盟明星賽台灣時間16日上午於亞特蘭大勇士主場登場，釀酒人23歲「怪物新秀」米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）迎來夢幻初登場，他在第8局登板主投1局無失分，飆出101.8英哩（約163.8公里）火球迫使對手出局，完美展現其投球潛力。

Jacob Misiorowski threw a 98.1 MPH SLIDER in the #AllStarGame



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比賽進入8局上半時，國聯明星隊以6比4領先，米蕭羅斯基被教練派上投手丘，他以自信強悍的速球壓制對手，米蕭羅斯基先讓水手亞羅薩雷納（Arozarena）擊出中外野飛球出局，接著藍鳥卡克（Kirk）擊出右外野飛球，再取一出局。

雖然後面光芒阿蘭達（Aranda）擊出右外野安打，但米蕭羅斯基不慌不忙，順利讓老虎麥金斯崔（Zach McKinstry）擊成右外野飛球出局，米蕭羅斯基完成一局投球任務，無失分。

Jacob Misiorowski touched 102 in his #AllStarGame debut pic.twitter.com/NFPFuuTS62 — MLB (@MLB) July 16, 2025

隨後米蕭羅斯基接受轉播單位訪問時，難掩興奮之情的表示：「雖然跟先發登板有些不同，但真的非常有趣，大家都很好人，真的非常棒，大家都為我感到高興，真的太幸福了。」