「怪物新秀」明星賽飆163.8公里火球完美壓制　嗨喊：感覺就像夢一樣

▲釀酒人23歲「怪物新秀」米蕭羅斯基(Jacob Misiorowski)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

2025年大聯盟明星賽台灣時間16日上午於亞特蘭大勇士主場登場,釀酒人23歲「怪物新秀」米蕭羅斯基(Jacob Misiorowski)迎來夢幻初登場,他在第8局登板主投1局無失分,飆出101.8英哩(約163.8公里)火球迫使對手出局,完美展現其投球潛力。

Jacob Misiorowski threw a 98.1 MPH SLIDER in the #AllStarGame



Neither dugout could believe it pic.twitter.com/Su8fKNCWVC