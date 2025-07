火球紀錄再升級！　海盜王牌明星賽豪奪三振寫新猷

▲海盜王牌斯金斯(Paul Skenes)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

2025年大聯盟明星賽台灣時間16日上午於亞特蘭大勇士主場登場,連續2屆明星賽擔任國聯先發投手、創下多項紀錄的海盜王牌斯金斯(Paul Skenes)持續大放異彩,斯金斯今天以動輒超過100英哩的火球連飆2K,在這場夏日棒球盛事中再添新猷。

Paul Skenes’ two strikeout pitches of 99.7 mph and 100.3 mph are the fastest strikeouts by an All-Star starter under pitch tracking (2008)



Prior: 99.5 by 2013 Max Scherzer https://t.co/b0Fx4EEJFR