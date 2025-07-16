電子好球帶挑戰首秀成功　史庫柏爾成歷史首K締造者

▲老虎王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

MLB今年明星賽正式導入「電子好球帶挑戰制度」（Automated Ball-Strike System，簡稱ABS），此技術應用首戰即見成效。老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）在1局下半挑戰判決成功，將馬查多（Manny Machado）三振出局，史庫柏爾也成為大聯盟史上首位以ABS挑戰製造三振的投手。

The future of baseball on display in the All Star Game.



Tarik Skubal challenged for Strike 3 on Manny Machado and got it. pic.twitter.com/p6wGlOJczk [廣告]請繼續往下閱讀... July 16, 2025

MLB在過去數年持續測試ABS系統，並於2024年春訓引入挑戰制度。根據規定，每支球隊在一場比賽中擁有2次挑戰機會，若挑戰成功則保留次數，失敗則扣除一次；該規則僅限投手、捕手與打者可提出挑戰，且必須在投球結束後即時提出，透過輕拍頭盔或帽子向主審示意。

Automated UMP appeal gives Skubal a Strikeout and HISTORY. Not sure I’ve seen Tarik smile like this before. A great relief after 2 cheap hits. #allstargame pic.twitter.com/x1qExgPmAv — The Drew Lane Show (@DrewLaneShow) July 16, 2025

這項新制度的首次應用就出現在明星賽首局下半，當時史庫柏爾面對國聯教士強打馬查多時，一顆落點明顯在好球帶內的變速球遭主審誤判為壞球後，捕手立即發動挑戰，經由ABS系統校正改判為好球，馬查多遭三振出局，成為史上第一個被電子好球帶挑戰三振的球員。