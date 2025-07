電子好球帶挑戰首秀成功　史庫柏爾成歷史首K締造者

▲老虎王牌史庫柏爾(Tarik Skubal)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

MLB今年明星賽正式導入「電子好球帶挑戰制度」(Automated Ball-Strike System,簡稱ABS),此技術應用首戰即見成效。老虎王牌左投史庫柏爾(Tarik Skubal)在1局下半挑戰判決成功,將馬查多(Manny Machado)三振出局,史庫柏爾也成為大聯盟史上首位以ABS挑戰製造三振的投手。

The future of baseball on display in the All Star Game.



Tarik Skubal challenged for Strike 3 on Manny Machado and got it. pic.twitter.com/p6wGlOJczk