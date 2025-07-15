好慘！休賽季又傳訓練受傷　七六人喬治接受左膝關節鏡手術

▲七六人喬治休賽季又傳左膝傷勢，已經接受手術治療。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季飽受傷兵問題困擾，讓球隊從季初外界預測的聯盟爭冠強權，到最終僅排在東區第13位，費城七六人在這個夏天休賽季又不平靜，陣中主力球星喬治（Paul George）又傳出在訓練期間受傷，接受了左膝關節鏡手術，接下來將進入復健階段，希望能夠趕上新賽季。

七六人球團上季重磅補強現年35歲的喬治加盟，不料整個賽季他卻是因傷打打停停，整體表現更是大幅下滑，例行賽僅出賽41場，平均16.2分、5.3籃板、4.3助攻、1.8抄截，整體表現不僅大幅下滑，更被外界視為上賽季最「賠錢」的一筆補強。

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根據七六人球團15日聲明指出，喬治日前由於訓練時遭遇傷勢，已經進行左膝關節鏡手術，整體狀況相當順利，接下來將展開復健，預計新賽季的季前訓練營開始之前，將會重新評估喬治的傷勢狀況。

在上賽季僅打出24勝58敗的慘澹戰績情況下，七六人在休賽季又面臨喬治再度因傷手術狀況，新賽季團隊狀態恐怕仍呈現極度不穩定狀態，不過好消息是，目前傳出包括球隊王牌球星恩比德（Joel Embiid），以及因傷整季報銷前，一度打出問鼎「年度新人王」氣勢的麥肯（Jared McCain），目前都有高機率能夠在季前訓練營時，正式回歸球隊。