小學就投120公里！陳傑憲憶青年公園首戰　鼓勵學弟珍惜國家隊

▲陳傑憲出席中華隊三級棒球誓師大會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊三級棒球成軍誓師大會14日登場，12強台灣隊長陳傑憲現身勉勵學弟。他看見各級國家隊培訓球員都展現自信笑容，笑稱原本想給予鼓勵，但看起來是自己多慮了。

台北市青年公園棒球場改建為少棒球場並於2005年啟用，當時舉辦國際少棒邀請賽，邀請日本、古巴、韓國、香港印尼，加上4支縣市隊伍參賽，正是陳傑憲第一次穿上國家隊球衣。他回憶說：「當時覺得穿上這件球衣很帥，那年暑假升小六，在左訓集訓，雖然覺得很累，但也知道要吃苦、要更認真。訓練時吃得很豐盛，那也是青年公園第一次啟用比賽。第一場面對古巴就以扣倒獲勝，增加不少信心，最後拿到冠軍，小學就拿過世界冠軍了。」他也回憶，自己在小學就可以投120公里的速球，國中還拿過全國賽的投手獎。

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▲2025年三級棒球國家代表隊誓師大會。（圖／記者湯興漢攝）

他笑說，小時候並沒有特別感覺那是國際賽，「當時既興奮又緊張，留下很多回憶。不過畢竟不是正式國際賽，所以也可以說我三級階段都沒有真正打過中華隊。」陳傑憲坦言，看見現場的學弟們心中感到羨慕，他提到高中赴日留學時，曾羨慕同學能穿上國家隊戰袍，因此特別勉勵小球員，一定要珍惜穿上中華隊球衣的每一刻。

比起首次入選國家隊，陳傑憲坦言，2023年12強賽的經歷更加深刻。「因為那是在艱難情況下，拿到最棒的成績。不管是不是隊長，穿上球衣代表台灣是一種榮耀。在國際賽場上對抗世界強敵是一份責任，也更需要百分百的態度，為台灣、為國家拚出榮耀。」

對於中華棒協理事長辜仲諒宣布將台南亞太棒球訓練中心升格為國家隊集訓基地，陳傑憲也表示肯定與感謝：「感謝棒協為國家隊小球員的努力與付出，積極爭取優質的訓練環境，讓中華隊能夠無後顧之憂地備戰。」

▲2025年三級棒球國家代表隊誓師大會，U12、15、18三支球隊成員。（圖／記者湯興漢攝）